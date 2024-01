Serie A, l'Inter soffre ma vince a Firenze e torna in testa alla classifica davanti alla Juventus

FIORENTINA-INTER 0-1

Successo sofferto ma pesantissimo per i nerazzurri: l'uno a zero sul campo della Fiorentina consente all’Inter di riportarsi in testa alla classifica davanti alla Juventus; controsorpasso effettuato alla vigilia dello scontro diretto di San Siro. Per citare il rivale Allegri, è stata una vittoria di corto muso; decisivo il gol di Lautaro Martínez di testa su corner di Aslani al 14esimo del primo tempo. Per circa un’ora la partita ha avuto uno sviluppo abbastanza chiaro: viola all’attacco alla ricerca del pareggio, Inter costretta sulla difensiva ma con ampi spazi in ripartenza. Gli uomini di Inzaghi non hanno sfruttato le occasioni in contropiede, gli attacchi dei viola si sono rivelati sterili. Ma tutto poteva cambiare alla mezzora della ripresa: rigore per la Fiorentina, dagli 11 metri tiro debole di Nico Gonzalez parato da Sommer, nel primo tempo miracoloso su Bonaventura. La testa della classifica è merito anche del portiere svizzero.

LAZIO-NAPOLI 0-0

Nessuna delle due svolta, piccolo passo in avanti per entrambe. Lazio e Napoli non si fanno male, la sfida dell’Olimpico finisce senza gol e senza emozioni. Nel primo tempo più scacchi che calcio, gara molto tattica: da segnalare soltanto un paio di tentativi dalla distanza del biancoceleste Isaksen con tiri fuori misura. Ripresa un po’ più viva, ma senza esagerare. Fuori di poco un rasoterra di Cataldi, sull’ altro fronte sul fondo un tiro al volo di Gaetano; nei minuti conclusivi la Lazio ha spinto con cuore ma poca lucidità; e il risultato non è cambiato.