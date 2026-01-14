Serie A, l'Inter vince e allunga sul Napoli. Azzurri fermati in casa contro il Parma

NAPOLI-PARMA 0-0

Primo tempo dominato da parte del Napoli che però non riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo. Al13esimo McTominay trova il gol dopo una mischia in area, ma un fuorigioco iniziale di Mazzocchi, verificato dopo il Var, porta all'annullamento della rete. Il protagonista assoluto del primo tempo è Rinaldi, portiere del Parma al suo esordio in A, protagonista in due occasioni: prima respinge il tiro di Buongiorno che ha colpito di testa al limite dell'area piccola e poi quello di Hojlund (sinistro angolato dal limite). Il copione nel secondo tempo non cambia, Napoli in attacco e Parma che si difende. La fretta di trovare la via del gol forse tradisce il Napoli che arriva molte volte in area ma riesce a rendersi pericolo solo in un paio di occasioni sempre con Hojlund e McTominay. Nel finale conte si gioca anche le carte Neres e Lucca ma senza successo, il match termina 0-0.





INTER-LECCE 1-0

L'Inter non brilla nel primo tempo, ha sempre avuto in mano il pallino del gioco ma con un ritmo lento e inefficace. Una sola vera occasione da segnalare, ovvero il tiro a giro di Bonny al 7' parato da Falcone. Il Lecce si difende con attenzione e si rende pericoloso nel finale con Sottil. In mezzo un rigore dato all'Inter e tolto dal Var. Ad inizio secondo tempo i nerazzurri alzano subito i giri del motore e vanno vicini al gol del vantaggio con un colpo di testa di Barella fermato da una grande parata di Falcone. Il vantaggio dell'Inter arriva al minuto 77 con Pio Esposito: dopo un tiro di Lautaro parato da Falcone, l'attaccante della Nazionale si fionda sulla ribattuta e con il sinistro deposita il pallone in rete. Gol importantissimo e decisivo. Inter allunga sul Napoli, ora a -6.