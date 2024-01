Serie A: La Juventus batte 3 a 0 il sassuolo e si riporta a -2 dall'Inter prima in classifica. Vlahovic strepitoso con una doppietta

La Juventus non molla e resta attaccata all’Inter prima in classifica. I bianconeri vincono 3 a 0 contro il Sassuolo nell’ultimo posticipo della 20esima giornata di serie A e si riportano a -2 dai nerazzurri mantenendo più vivo che mai il sogno Scudetto. Tante le note positive nella serata a cominciare dalla doppietta di Vlahovic che ha letteralmente trascinato i bianconeri alla vittoria, il gol di Chiesa entrato dalla panchina, un reparto difensivo compatto e organizzato, una Juventus che quindi continua a rimanere lì in alto, con il fiato sul collo dell’Inter. Da sottolineare anche la prestazione di Szczesny che con due parate decisive mantiene la porta dei bianconeri inviolata. Torna a perdere invece il Sassuolo dopo il successo contro la Fiorentina: gli emiliani restano a +2 sul Verona terzultimo in zona retrocessione. E intanto è iniziato il conto alla rovescia per lo scontro diretto tra Juventus e Inter, per i bianconeri sarà importante battere prima Lecce ed Empoli per arrivare al 4 febbraio con la stessa classifica e provare a strappare un risultato positivo a San Siro. Nel frattempo Allegri che l'anno scorso veniva fischiato dai propri tifosi, oggi si gode i cori che tutto lo stadio gli dedica da qualche settimana, la classifica dice 49 punti, dopo 20 giornate, 16 in più rispetto al quinto posto.