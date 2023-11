Serie A, la Juventus espugna san Siro, battuto il Milan rimasto in dieci. In testa alla classifica da sola resta l'Inter

MILAN-JUVENTUS 0-1

Juventus padrona al Meazza, i bianconeri risalgono in classifica. Il Milan, dopo il derby, ha perso un altro big match. Rossoneri penalizzati dall'aver giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Thiaw. La prima palla gol importante è targata Milan: al 14esimo sgasata di Leão sulla sinistra, palla a Giroud, girata del francese indirizzata all'angolino basso ma gran parata di Szczesny. Con il passare dei minuti la partita si fa più equilibrata, la Juve si fa vedere con un diagonale e tira più fuori di poco. Prima dell'intervallo rossoneri in dieci per l'espulsione di Thiaw : fallo da ultimo uomo su Kean, dentro Kalulu al posto di Pulisic. E al 45eimo lo stesso Kean va vicino al gol mettendo fuori di poco da 4 metri. All'intervallo 0-0. Forte della superiorità numerica, la squadra di Massimiliano Allegri ha piazzato il colpo vincente al 18esimo della ripresa: gol di Locatelli con un gran tiro da fuori deviato da Krunic. Il Milan non ha avuto la forza di reagire, anzi è stato il quarantenne Mirante - con tre parate - ad evitare il raddoppio della Juventus. Ora in classifica Inter a quota 22, il milan resta fermo a 21, la Juventus sale a 20.





ATALANTA-GENOA 2-0

I bergamaschi sono tornati al successo, Gasperini ha battuto il suo passato. La vittoria è stata meritata, ma il Genoa ha lottato fino alla fine. I rossoblu, dopo la rete del milanista Pulisic, si trovano a recriminare per un altro presunto tocco di braccio: gara sbloccata da Lookman a metà ripresa: l'attaccante in scivolata al limite dell'area piccola ha fermato il pallone poi da terra lo ha messo in rete; l'arbitro Marinelli in un primo momento ha annullato, poi il VAR ha scagionato Lookman e convalidato. In precedenza la squadra di Gasperini aveva già costruito altre occasioni, c'era stato anche un palo di Scalvini. Una volta sotto il Genoa ha reagito, in pieno recupero grande occasione per Puscas, stoppato da Carnesecchi. Sul ribaltamento del fronte, in contropiede Ederson ha segnato il gol del 2-0.





ROMA-MONZA 1-0

Ci ha pensato Stefan El Sharaawy a far esplodere la passione dell’Olimpico giallorosso, quando ormai in molti non ci credevano più. Era il novantesimo minuto, con il risultato bloccato sullo 0-0 nonostante il Monza avesse giocato in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. La Roma ci aveva provato, aveva anche colpito due pali, ma senza lo spirito giusto. Il primo gol in questa stagione del Faraone (che in settimana aveva dovuto incassare le accuse di Fabrizio Corona sul calcioscommesse, poi rivelatesi false) ha portato alla Roma tre punti importanti per proseguire nella risalita. Josè Mourinho nei minuti di recupero si è fatto espellere per scaramucce con la panchina dei brianzoli. Poi però nel dopopartita ha detto: “Il Monza ha fatto lo show in panchina, però è una bella squadra, hanno un bravo allenatore, non meritavano di perdere. Noi abbiamo fatto troppi errori”: Mou sarà squalificato domenica prossima quando i giallorossi giocheranno a san Siro con l’Inter.