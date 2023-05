Serie A, la Juventus risponde all’Inter, colpo Monza, in coda Cremonese quasi spacciata

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Monza -Napoli 2-0

Il Monza ci prende gusto e batte un’altra grande, anzi vince 2-0 con il Napoli fresco di festeggiamenti scudetto. A decidere la partita le reti di Dany Mota al 18esimo e dell’ex Petagna al 53esimo. In classifica i campioni d’Italia restano a 83 punti, mentre la squadra di Palladino sale all’ottavo posto a quota 49. I giocatori del Monza hanno applaudito i giocatori del Napoli all'ingresso, seguiti da Luciano Spalletti, Che ha dato il “cinque” ai giocatori brianzoli.





Bologna-Roma 0-0

Bologna e Roma di dividono la posta, al Dall’Ara finisce 0-0 e i rimpianti maggiori li ha la squadra giallorossa che con una vittoria avrebbe potuto raggiungere il Milan in classifica. Sabato i rossoneri sono stati sconfitti per 2-0 a La Spezia. I giallorossi sono sesti in classifica con 59 punti, a -6 dalla Lazio quarta. Mourinho ha fatto un turn over, pensando anche alla sfida di giovedì a Leverkusen, dove dovrà difendere il gol di vantaggio conquistato all'Olimpico nella semifinale d'andata dell’Europa league. Il bologna invece, con il punto conquistato sale a quota 47, a meno due da Torino, Monza e Fiorentina ottave.





Juventus-Cremonese 2-0

La Juventus vince 2-0 con la Cremonese grazie al gol di Fagioli che raccoglie un suggerimento di Chiesa e dal limite tira in porta e supera Carnesecchi. Il raddoppio con un colpo di testa di Bremer. Con la vittoria di questa sera i bianconeri tornano al secondo posto con 69 punti, tre in più dell’Inter, che sabato ha liquidato il Sassuolo vincendo 4-2. Al 20esimo del primo tempo, Paul Pogba esce dal campo per un problema al ginocchio. Il francese tornava in campo dopo oltre un anno. Per lui un problema al quadricipite della coscia sinistra, da valutare nelle prossime ore, ha fatto sapere lo staff medico bianconero.