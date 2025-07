Serie A, La Roma vince con l’Atalanta e si porta in zona Champions, tre punti anche per la Lazio

La Roma vince all’Olimpico contro l’Atalanta1-0 nella sfida delle 18 della ventottesima giornata di serie A e si porta in zona Champions. Ai giallorossi basta il gol di Abraham per stendere i nerazzurri bergamaschi. Tre punti anche per la Lazio che in trasferta supera il Cagliari per 3-0 . In chiave salvezza la sfida vinta dall’Udinese 2-1 sulla Sampdoria.





Roma- Atalanta 1-0

La Roma batte l'Atalanta 1-0 e raggiunge la squadra di Gasperini a 47 punti in classifica, rientrando in zona Champions. Giallorossi aggressivi da subito e La partita inizia con una Roma aggressiva che costringe l'Atalanta a difendersi . I giallorossi hanno diverse occasioni per portarsi in vantaggio con Abraham, Zalewski, Mancini, e poi Zaniolo. Il gol partita arriva al 32esimo con Abraham che riceve un passaggio da Zaniolo e insacca. Da segnalare nel recupero l'espulsione di de Roon. Espulso anche Mkhitaryan

Cagliari-Lazio 0-3

Vittoria in trasferta per la Lazio, 3-0 a Cagliari. I gol per i biancocelesti di Ciro Immobile al 19esimo del primo tempo su calcio di rigore. il raddoppio di Luis Aberto al 42esimo e al 62esimo, Felipe Anderson mette a segno la terza rete. All'89esimo è stato espulso Marusic. Con questa vittoria la Lazio resta a un punto della Roma.

Udinese-Sampdoria 2-1

L'Udinese conquista tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica di Serie A. i bianconeri friulani hanno battuto la Sampdoria 2-1. La gara si decide nel primo tempo. la sblocca Deulofeu su passaggio di Pereyra al quarto minuto e al 12esimo arriva il raddoppio che porta la firma di Udogie ben servito da Deulofeu. Il gol bandiera per la squadra di Giampaolo è arrivato per opera di Caputo al 14esimo, convalidato dall'arbitro Irrati dopo aver consultato la Var per un sospetto fuorigioco. L’Udinese sale a 29 punti in classifica, mentre i liguri restano fermi a 26, a4 punti dalla zona retrocessione.





Le partite di domani

La ventottesima giornata di serie A presenta domani alle 20.45 il big match tra Napoli e Milan. Alla vigilia l’allenatore dei campani, Luciano Spalletti ha detto: “Le mie sensazioni sono buone, non so quelle degli altri, ma non possono essere più motivati di noi”, mentre quello rossonero, Stefano Pioli, ha sottolineato come “Il Napoli è una grande squadra allenata molto bene da Spalletti, ma non esistono squadre perfette senza punti deboli. È in grande condizione, ha grandissima qualità ed è la squadra che fatto più punti dopo la sosta ma anche noi abbiamo qualità”. Il turno inizierà alle 12.30 con il match tra Genoa ed Empoli, con i liguri che cercano punti salvezza, mentre alle 15 si giocheranno Fiorentina-Verona, Bologna-Torino e Venezia-Sassuolo. Turno facile sulla carta per la Juventus che alle 18 ospiterà allo Stadium lo Spezia.