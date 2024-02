Calcio, Serie A: Il Milan domina sull'Atalanta ma a San Siro finisce in parità, vincono Inter e Juventus, pareggio anche tra Cagliari e Napoli

La Juventus torna a vincere nel lunch match delle 12:30 allo Juventus Stadium. La gara di mette subito bene per i Bianconeri che passano in vantaggio dopo 3 minuti con Dusan Vlahovic che riceve da McKennie e realizza l'1 a 0. I Ciociari, però, non rimangono a guardare e 11 minuti dopo pareggiano i conti con il colpo di testa di Cheddira. A metà primo tempo, il Frosinone raddoppia grazie a Brescianini che calcia il pallone sotto la traversa. La squadra di Allegri reagisce velocemente e, verso la fine del primo tempo, pareggia con il solito Vlahovic. Nel secondo tempo la Juve domina il match, ma solo a 95' minuto realizza il goal del definitivo 3 a 2 con Rugani che regala i 3 punti alla squadra di Allegri.

Finisce 1 a 1 a San Siro tra Milan e Atalanta, i rossoneri hanno dominato per lunghi tratti di gara soprattutto nel secondo tempo senza però riuscire a trovare il vantaggio. I gol tutti nel primo tempo, Milan che passa in vantaggio dopo soli 3' grazie a un gran gol di Leao che ritrova la rete dopo diversi mesi in campionato. Sul finire di primo tempo, maldestro intervento di Giroud su Holm e calcio di rigore che Koopmeiners trasforma spiazzando Maignan. Nella ripresa solo Milan con Carnesecchi protagonista assoluto del match e capace di fermare soprattutto Leao e Giroud. Vicini al gol anche Pulisic e Loftus Cheek ma finisce 1-1. Il Milan tiene a -7 l'Atalanta ed a +5 sul Bologna attualmente quarto ma perde due punti sulla Juventus seconda.

LECCE VS INTER 0-4

Dominio totale dei nerazzurri in Puglia. La sblocca il solito Lautaro Martinez dopo 15 minuti. L'attaccante argentino riceve il pallone sulla corsa da Asslani, resiste alla carica di Touba e realizza la rete dell'1 a 0 e il suo centesimo goal in Serie A. Il Lecce prova a farsi vedere dalle parti di Audero, ma le conclusioni vengono respinte dalla difesa dell'Inter. Nel secondo tempo i Nerazzurri non lasciano scampo al Lecce realizzando 3 goal nella ripresa. Al 54’ minuto, Sanchez in area serve Frattesi che di stinco sigla il 2 a 0. Passano 2 minuti e Frattesi, stavolta, si mette i panni da assistman, serve Lautaro Martinez che segna il 3 a 0 e la sua doppietta personale. Al 68’ minuto su calcio d'angolo arriva il goal del definitivo 4 a 0 siglato da Stefan de Vrij. I Nerazzurri tornano a +9 sulla Juventus e il 28 febbraio si giocherà il recupero della 21ª giornata contro l'Atalanta.









CAGLIARI VS NAPOLI 1-1

All'Unipol Domus finisce in parità tra Cagliari e Napoli, 1 a 1. Primo tempo divertente ed equilibrato con il Napoli che tiene il pallone e il Cagliari che cerca di sfruttare gli errori della squadra di Calzona per partire in contropiede e creare pericoli. I Casteddu partono forti con Lapadula e Luvumbo che impensieriscono più di una volta Meret, ma il portiere italiano si fa trovare pronto. Il Napoli ci prova in tutti i modi, prima dalla distanza con Raspadori, poi con le incursioni di Kvaratskhelia, ma sena successo. Nella ripresa la partita si anima ed è il Napoli a creare le occasioni più ghiotte con il trio Osimhen, Rspadori e Kvaratskhelia. Al 66'minuto, però, la gara si sblocca: Raspadori recupera un pallone da Angello sulla fascia di destra, entra in area di rigore, crossa e trova Osimhen che la appoggia di testa per l'1 a 0 del Napoli. I Partenopei, verso la fine del match, hanno due occasioni importanti per passare sul 2 a 0, prima con Politano, poi con Simeone, ma entrambi sbagliano la conclusione. Al 96’ minuto, ne approfitta il Cagliari, che pareggia con un goal stupendo di Zito Luvumbo, che si gira in area di rigore e fa impazzire lo stadio. Il Cagliari rimane in zona retrocessione con 20 punti, mentre il Napoli in nona posizione a 11 lunghezze dal quarto posto.