Serie A, il Milan vince anche a Firenze; Juventus in crisi, battuta dalla Lazio; Atalanta a valanga sul Napoli

FIORENTINA-MILAN 1-2

Ormai sembra una sentenza scritta: la seconda forza del campionato è il Milan, che a Firenze ha vinto con autorevolezza e in classifica ulteriormente allungato sulla Juventus, ricacciata -6. Al Franchi è stata una vittoria nel segno di Leão: il portoghese ha costruito le occasioni più importanti nel primo tempo (senza però sfruttarle), nella ripresa ha fornito di tacco un assist a Loftus Cheek per il gol dello 0-1; poi dopo il momentaneo pareggio viola con Duncan, il portoghese si è involato in contropiede andando a segnare il gol della vittoria. Nell’ultima mezzora la Fiorentina con generosità ha cercato il pareggio, ma i viola sono andati a sbattere contro un Maignan in grande forma e comunque sottoporta non sono parsi lucidissimi.





LAZIO-JUVENTUS 1-0

La vittoria della Lazio è maturata all’ultimo secondo, ma è assolutamente meritata. Sono stati i biancocelesti a fare la partita e ad avere il maggior numero di occasioni. La Juventus ha avuto un picco fra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, troppo poco per pensare di arginare quella che ormai può essere definita una vera crisi: nelle ultime nove partite di campionato la squadra di Allegri ha ottenuto soltanto una vittoria, peraltro sofferta. Esordio da sogno invece per Igor Tudor: per la prima volta sulla panchina dei biancocelesti si è subito tolto la soddisfazione di battere la sua ex squadra. Lazio pericolosa nella prima mezzora di gara per quattro volte , i bianconeri replicano solo al 41esimo con un diagonale di Chiesa. A inizio ripresa occasione per Cambiaso, poi è solo Lazio: due tiri di Marušić e Luis Alberto leggermente deviati dai difensori bianconeri terminano fuori di pochissimo, se una serata stregata. Ma al 93esimo un cross morbido di Guendouzi favorisce il colpo di testa vincente di Marušić, per la festa dell’Olimpico biancoceleste.

NAPOLI-ATALANTA 0-3

La cosa migliore il Napoli l’ha fatta vedere prima del fischio di inizio: squadra in ginocchio per esprimere vicinanza a Juan Jesus dopo il presunto caso di razzismo subito da Acerbi. In campo i partenopei sono sembrati una squadra allo sbando, netta la superiorità dell’Atalanta che ha vinto in modo meritato. I bergamaschi possono ancora credere nel sogno Champions, che per il Napoli sembra ormai diventare un utopia. È questa la prima sconfitta di Calzona in campionato da quando il terzo tecnico stagionale si è accomodato sulla panchina; in effetti il Napoli oggi sembra aver fatto un deciso passo indietro. Atalanta vantaggio con gol di Miranchuk al 25esimo, appena prima dell’intervallo il raddoppio di Scamacca. A inizio ripresa si capisce che per gli azzurri è un pomeriggio storto: due pali nella stessa azione prima con Zielinski poi con Osihmen. E prima della finale la Dea ha calato il tris, ancora con Miranchuk.