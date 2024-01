Serie A, Lazio-Lecce 1-0, Cagliari-Bologna 2-1, Fiorentina-Udinese 2-2, Milan-Roma 3-1

Nella sfida tra le due eliminate dalla Coppa Italia, Milan e Roma, sono i rossoneri ad imporsi, 3-1 il finale di San Siro. Milan in vantaggio al 10' con il primo gol in maglia rossonera per Adli, poi palo di Hernandez con la Roma che impegna Maignan in due occasioni con Celik e Spinazzola, ma Maignan è attento. Il raddoppio del Milan arriva al 10' della ripresa, con Giroud che di testa gira in rete su assist di Kjaer. Il rigore di Paredes al 69', concesso per fallo di Calabria, riaccende la Roma, ma Hernandez trova la rete del 3-1 con un combinazione con tacco di Giroud all'84 e chiude il match. A tempo scaduto palo per il Milan con Musah. La Lazio batte 1-0 il Lecce, conquista la quarta vittoria di fila e continua la sua rincorsa a un posto in Champions League. Dopo un primo tempo sottotono, in cui gli ospiti giocano meglio, i biancocelesti trovano il gol vittoria grazie a Felipe Anderson, che al 13' finalizza un assist di Luis Alberto. Nota negativa del match per la Lazio le ammonizioni di Zaccagni e Immobile, che per squalifica salteranno la prossima di campionato con il Napoli. Colpo salvezza del Cagliari che batte 2-1 in rimonta il Bologna. Orsolini porta in vantaggio gli ospiti 24', ma Petagna pareggia dopo 7 minuti e, a metà ripresa, decide un'autorete di Calafiori, al 69'. I Sardi salgono così fuori dalla zona retrocessione, scavalcando di un punto il Verona. Pareggio ricco di emozioni tra Fiorentina ed Udinese, 2-2 al Franchi. Nel primo tempo dominio dell'Udinese, che passa in vantaggio con Lovric al 10' prima di sbattere contro Terracciano che salva su Lucca, Pereyra e Samardzic. Nella ripresa al 56' Beltran pareggia di testa su assist di Faraoni, poi Thauvin al 73' riporta avanti i bianconeri di destro e nel finale Nzola pareggia su rigore all'87.