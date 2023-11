Serie A, Lecce-Milan 2-2, Juventus-Cagliari 2-1, Monza-Torino 1-1

Lecce-Milan 2-2

Il Milan fa harakiri a Lecce, si fa rimontare due gol di vantaggio e non riesce a ritornare alla vittoria in campionato che manca da 4 giornate. Altro guaio per Pioli, che dopo Pulisic e Loftus-Cheek perde anche Leao, che si fa male dopo soli 9' ed è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Rossoneri in vantaggio al minuto 29' con Giroud con un colpo di petto su cross teso di Theo Hernandez. Passano 7' e Reijnders trova il primo gol con la maglia del Milan dopo una cavalcata di 50 metri. Al 38' l'olandese potrebbe raddoppiare, ma il suo tiro sbatte sul palo. Allo scadere del primo tempo Lecce pericolosossimo con Banda, con Maignan che salva miracolosamente. Nella ripresa il Milan sembra conrtrollare, va vicino al terzo gol in un paio d'occasioni, ma tra il 66' ed il 70' il Lecce la pareggia: Sansone accorcia di testa, e Banda trova tre minuti dopo il 2-2. Milan in ginocchio, Sansone all'84' di testa colpisce il palo. Al 93' Giroud protesta e viene espulso da Abisso. Al 96' Piccoli si gira e calcia improvvisamente dalla distanza beffando Maignan sul primo palo. Sarebbe il 3-2 del Lecce ma il Var richiama Abisso all'on-field review e la rete viene annullata per un pestone su Thiaw dello stesso attaccante giallorosso. Tante le proteste del Lecce ma finisce 2-2.





Juventus-Cagliari 2-1

La Juventus supera 2-1 il Cagliari allo Stadium, quinto successo consecutivo, e sale a 29 punti in testa alla classifica di Serie A, superando l'Inter che giocherà domenica sera in casa contro il Frosinone. Primo tempo giocato a buoni ritmi ma senza nessuna vera occasione da gol da entrambe le parti. Nella ripresa la partita si accende. Al 54' Miretti serve Kostic che crossa basso al centro dove Scuffet smanaccia e Chiesa prova il tap-in con il portiere a terra, ma una deviazione manda la palla sul fondo. Un minuto dopo è Gatti ad andare a millimetri dal vantaggio. Sul corner svetta il difensore che di testa sfiora l'incrocio. Il gol è però nell'aria e arriva al 60' su palla inattiva. Punizione dalla sinistra di Kostic e Bremer svetta e mette il pallone sul palo opposto dove non può arrivare Scuffet. Al 70' la Juventus raddoppia. Corner dalla destra sempre di Kostic e Rugani è pronto, prima a colpire la traversa e poi con il petto a ribadire in rete per il 2-0. La gara sembra chiusa ma il Cagliari la riapre al 75'. Sul corner di Jankto svetta Dossena che di testa infila il portiere bianconero per il 2-1. Lo stesso difensore centrale del Cagliari sfiora la clamorosa doppietta poco dopo, ma questa volta colpisce il palo alla destra di Szczesny.





Monza-Torino 1-1

Pareggio 1-1 tra Monza e Torino. Accade tutto nella ripresa, dopo un primo tempo che ha visto un gol annullato al granata Rodriguez al 25' per fallo in attacco di Zapata, padroni di casa vicini al vantaggio al 44' con Gagliardini ma il suo colpo di testa su cross dalla destra di Colpani è parato da Milinkovic-Savic. Nella ripresa la partita si sblocca: al 55' Torino in vantaggio con Ilic, abile ad incrociare rasoterra un cross dalla sinistra di Zapata. Dieci minuti più tardi il pareggio del Monza con un sinistro di Colpani. Torino vicino al nuovo vantaggio all'80' sempre con Ilic che si vede respinto un gran sinistro da Di Gregorio. Il risultato non cambia più e le due squadre si dividono la posta.