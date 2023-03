Serie A, Monza-Empoli 2-1, Atalanta-Udinese 0-0, Fiorentina-Milan 2-1

Fiorentina-Milan 2-1

La Fiorentina batte il Milan 2-1 e fa scivolare i rossoneri al terzo posto in classifica, superati dalla Lazio. Senza Leao squalificato Pioli si affida a De Ketelaere, Rebic e Giroud dall'inizio. I padroni di casa partono forte, creano tre occasioni clamorose con Bonaventura e Cabral ma Maignan sembra insuperabile, sventando tutto con sicurezza. Il Milan ha una bella occasione con Giroud, che però calcia male da ottima posizione. Ad inizio ripresa al 49' Ikone si invola in area e Tomori per fermarlo commette fallo: calcio di rigore che Gonzalez trasforma spiazzando Maignan. Il Milan si risveglia e crea, Rebic con un destro da fuori impegna Terracciano. Pioli cambia, dentro Ibrahimovic, Origi e Bakayoko, ma è la Fiorentina a trovare il gol del raddoppio: all'87' Jovic di testa su perfetto assist di Dodo mette alle spalle di Maignan. Nel recupero è Theo Hernandez a trovare la rete per i rossoneri. Il Milan dopo 4 vittorie consecutive e senza prendere gol viene battuto meritatamente da una Fiorentina arrembante alla seconda vittoria di fila.





Monza-Empoli 2-1

Dopo due sconfitte consecutive contro Milan e Salernitana il Monza di Palladino ritrova la vittoria, batte davanti al proprio pubblico l'empoli per 2-1. Il primo tempo si sblocca già al 19' grazie a Ciurria su suggerimento di tacco di Petagna. Al settimo della ripresa Satriano di testa rimette in gara l'Empoli. Al 63' grande salvataggio di Di Gregorio, che evita il gol e il possibile vantaggio degli ospiti intercettando il tiro di Marin. Passa in vantaggio il Monza al 66' con Izzo di testa. Un altro tuffo del portiere brianzolo al 74' evita nuovamente che il vantaggio venga vanificato grazie al tiro di Parisi, e poco dopo si ripete fermando stavolta Akpa Akpro. Il Monza rafforza così la propria classifica con 32 punti.





Atalanta-Empoli 0-0

Pareggio senza reti a Bargamo tra Atalanta ed Udinese, con i nerazzurri che non riescono mai a concretizzare. Nel primo tempo i padroni di casa fanno la partita, ma creano pochissimo e si prendono più di uno spavento sui contropiedi avversari. Il secondo è invece un monologo dei nerazzurri, che schiacciano i bianconeri nella loro metà campo, ma spaventano davvero Silvestri solo al 90', quando il portiere friulano deve superarsi per negare il gol a Toloi. Per Gasperini un altro mezzo passo falso dopo i ko contro Lecce e Milan, che non aiuta i suoi ad accorciare sulla zona Champions League. Per Sottil prosegue il digiuno di vittorie: solo una nelle ultime 17 partite di campionato.