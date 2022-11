Serie A, Napoli-Empoli 2-0, Cremonese-Milan 0-0, Spezia-Udinese 1-1

Napoli-Empoli 2-0

Continua senza sosta la corsa del Napoli in Serie A., che batte l'Empoli 2-0 e centra così la decima vittoria consecutiva in campionato. Una vittoria più complicata di altre sfide con squadre più blasonate, con la formazione di Zanetti che ha messo in grande difficoltà gli azzurri che l'hanno sbloccata solo al 69' con il calcio di rigore realizzato da Lozano. per raddoppiare all'88' grazie all'ex Zielinski, con i toscani che erano rimasti in dieci uomini per l'epulsione di Luperto. Nel finale al 92' Meret dice no a Bajrami, unico tiro in porta dei toscani, e chiude imbattuto anche questa sfida.





Cremonese-Milan 0-0



La Cremonese ferma il Milan sul pareggio allo Zini, che scivola così a -8 in classifica dal Napoli. Tanti rimpianti per la squadra di Pioli, che domina il primo tempo con diverse occasioni da gol che la difesa dei grigiorossi riesce a sventare. Protagonista del match il portiere della Cremonese Carnesecchi, autore di quattro interventi decisivi: al 26' si oppone con il piede su Origi, al 36' smanaccia un colpo di testa di Thiaw, al 40' respinge un tiro potentissimo di Messias e al 68' non si fa sorprendere dal tiro-cross di Leao. Il Milan cala nella ripresa, ma la Cremonese non riesce mai a rendersi pericolosa.





Spezia-Udinese 1-1

Pareggio fra Spezia ed Udinese, con i liguri che salgono a 10 punti mentre i friulani a 24 agganciando momentaneamente l'Inter. Lo Spezia parte forte lasciando però ampi spazi al contropiede friulano e al 20' Success viene lanciato in profondità da Lovric e batte Zoet ma dopo il controllo del Var arriva l'annullamento della rete per fuorigioco. A questo punto lo Spezia affonda e passa in vantaggio con Reca che raccoglie una palla che salta tutta la difesa di Ampadu, e dopo un controllo di sinistro batte Silvestri. Al 42' padroni di casa vicini al raddoppio ma su calcio d'angolo Ampadu da pochi passi colpisce la traversa. Sulla ripartenza l'Udinese pareggia: palla a Success sulla sinistra, l'attaccante mette in mezzo una palla che Lovric devia in rete per l'1-1. Lo Spezia prova a trovare il vantaggio anche nella ripresa ma le conclusioni di Holm, Nzola non trovano il gol e i bianconeri nel finale sfiorano il colpaccio al 92' con la traversa di Wallace con un tiro da 25 metri.