Serie A, Napoli-Salernitana 2-1, Genoa-Torino 0-0, Verona-Empoli 2-1, Monza-Inter 1-5

L'Inter è inarrestabile, travolge il Monza in trasferta 5-1 e sale a 51 punti in classifica. Ai nerazzurri bastano due minuti, tra il 12' ed il 14' per indirizzare il match: una mano di Gagliardini regala il penalty che Calhanoglu trasforma, due minuti dopo il raddoppio a firma di Lautaro Martinez. Al 30' rete annullata al Monza con Pessina per fuorigioco. Nella ripresa ancora Calhanoglu al 60' per il 3-0, al 68' Pessina accorcia su rigore concesso per fallo di Darmian. Nel finale dilagano i nerazzurri: Lautaro su rigore all'83 sigla la doppietta personale, ed all'87' Thuram conclude in rete un contropiede manovrato mettendo la propria firma nel tabellino. Il Napoli ritrova la vittoria, batte in rimonta la Salernitana 2-1, e ritrova un po' di serenità dopo le ultime diffficili settimane. La squadra di Mazzarri soffre gli ospiti nel primo tempo, che passano con un gran gol di Candreva al 29', un tiro a giro dal limite che sorprende all'angolino Gollini, tradito forse dal sole che ne limita la visuale. i padroni di casa però reagiscono, e trovano il pareggio su calcio di rigore nei minuti di recupero del primo tempo con Politano. penalty assegnato per un fallo di Fazio, identico a quello di Huijsen in Lazio-Roma di coppa Italia. Nella ripresa è assalto del Napoli alla porta della Salernitana, ed i lunghi sforzi vengono premiati al 97 dal gol di Rrahmani che impazzisce di gioia in una lunga corsa sotto la curva. Pareggio 0-0 tra Genoa e Torino, in un apartita con pochissime emozioni. Nel primo dominio dei padroni di casa, ma Vanja Milinkovic-Savic è sempre attento in tutti e sei i tiri del Genoa, mentre il Torino non tira mai verso la porta in 90 minuti. Il Verona batte l'Empoli 2-1 nella sfida salvezza e si toglie cos' dalla zona retrocessione. Djuric porta subito in vantaggio i veneti con un colpo di testa al 3’, poi al 56’ Ngonge raddoppia con un bel tiro dal limite. Zurkowski accorcia le distanze di testa al 64’, ma nella mezzora finale i toscani non riescono a trovare la rete del pareggio e restano al penultimo posto in classifica.