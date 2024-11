Serie A, oggi si apre la 14esima giornata: ecco le partite in programma Photo Credit: agenziafotogramma.it

Cagliari-Verona in campo stasera alle 20.45, le big giocano tra sabato e lunedì

Oggi, venerdì 29 novembre 2024, dopo le gare infrasettimanali di Champions, Europa e Conference League, torna in campo la Serie A con la quattordicesima giornata. Il turno si concluderà lunedì sera 2 dicembre con la sfida tra Roma e Atalanta. Serie A, la partita di venerdì 29 novembre 2024 Si parte stasera alle ore 20.45 con Cagliari-Verona, una sfida pesante in ottica salvezza. In particolare gli ospiti cercano il riscatto dopo la pesante sconfitta casalinga per 5-0 di una settimana fa contro l'Inter. Serie A, le partite di sabato 30 novembre 2024 Domani, sabato 30 novembre, il programma si aprirà con Como-Monza delle ore 15.00. Anche il derby della Brianza rappresenta l'occasione per le due squadre di allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 18 il Milan ospita l'Empoli, che in classifica ha solo tre punti in meno dei rossoneri (che però devono recuperare una gara). In serata sarà la volta di Bologna-Venezia, con i padroni di casa che contro il fanalino di coda sperano di ritrovare la vittoria dopo l'ennesima sconfitta in Champions League. Serie A, le partite di domenica 1 dicembre 2024 Domenica 1 dicembre il lunch match sarà Udinese-Genoa. Balotelli aspira ad una maglia da titolare o comunque a giocare più minuti, rispetto a quelli fin qui a lui concessi prima da Gilardino e poi da Vieira. Alle 15.00 sono in calendario Parma-Lazio e Torino-Napoli, con le squadre ospiti pronte a sfruttare il buon momento di forma. Nel dettaglio gli azzurri di Conte dovranno difendere il primo posto in classifica. Alle 18 la sfida tra Fiorentina e Inter, in serata invece il Lecce ospita la Juventus di Thiago Motta. Serie A, le partite di lunedì 2 dicembre 2024 Il gran finale è fissato per lunedì 2 dicembre, alle 20.45, con il duello tra Roma e Atalanta. Entrambe le squadre, protagoniste di stagioni molto differenti in termini di risultati, sono reduci da prestazioni confortanti in Europa. I giallorossi, infatti, in Europa League ha conquistato un buon e insperato punto a Londra contro il Tottenham, mentre gli orobici hanno asfaltato lo Young Boys in Champions League, vincendo 6-1 in trasferta.

