Serie A, pareggiano Inter e Milan, nerazzurri beffati dal Genoa, rossoneri in rimonta sul Torino

GENOA-INTER 2-2

Comincia con una beffa il campionato dell’Inter, raggiunta sul 2-2 a Marassi al 95esimo minuto al culmine di una partita dominata e buttata via. Avvio complicato, con la distrazione di Sommer al ventesimo che porta al vantaggio di Vogliacco. La reazione dell’Inter è rabbiosa, nel giro di dieci minuti e arriva il pareggio di Thuram, di testa su cross di Barella. L’attaccante francese è il grande protagonista: su di lui decisivo due volte il portiere Gollini; prima dell’intervallo anche un salvataggio sulla linea di Malinowski su Dimarco. Nel secondo tempo l’Inter continua schiacciare alla ricerca del vantaggio, ma con il passare dei minuti emerge un po’ di stanchezza. Dopo un gol annullato a Dimarco per fuorigioco di Darmian, è ancora Thuram a essere decisivo: suo il gol del sorpasso, 1-2 al 37esimo della ripresa. Sembra fatta ma in pieno recupero una distrazione difensiva di Bisseck, che salta a braccia larghe, porta al rigore scovato dal Var. Messias si fa parare il tiro dal dischetto da Sommer, ma è pronto a scaricare in rete il tap in, per la festa del popolo rossoblù. Per il terzo anno consecutivo l’Inter non riesce a vincere a Marassi contro il Genoa.

MILAN-TORINO 2-2

Emozionante pareggio a San Siro, con il Milan che con il cuore riesce a risalire la china negli ultimi minuti. Il Torino torna a casa con un buon punto ma anche con una bella dose di rammarico, visto che all’89esimo i granata erano in vantaggio per due a zero. Dal punto di vista del gioco la squadra di Fonseca deve ancora crescere, il carattere però non manca. Il Toro ha mostrato a tratti ottimo calcio, ma nel finale si è fatto schiacciare troppo. Nel primo tempo, dopo un’occasione non sfruttata da Leao, Torino in vantaggio con l’autogol di Thaiw dopo un colpo di testa di Bellanova; due grandi parate di Maignan prima dell'intervallo evitano il raddoppio dei granata, che però arriva metà ripresa con il colpo di testa vincente di Zapata. Solo nel finale il Milan ha inserito i nuovi acquisti fra cui Morata, che ha riaperto la gara all’89esimo deviando in rete un giro di Rejinders; al 95esimo un altro subentrato, Okafor, ha messo in rete il pallone del 2-2 con una bella girata di prima intenzione.

PARMA-FIORENTINA 1-1



E' finita in parità tra Parma e Fiorentina. Una bella partita al Tardini con la squadra di Pecchia tornata in serie A dopo 3 anni che ha offerto un ottimo calcio soprattutto nel primo tempo, pressando alto una Fiorentina troppo disorganizzata nei minuti iniziali. Il gol che sblocca il risultato arriva al 23’ grazie ad un gran sinistro a giro di Dennis Man che batte un incolpevole Terracciano. Qualche minuto più tardi il Parma va vicinissimo al gol del raddoppio, bel tiro di Sohm che però c’entra in pieno la traversa. La Fiorentina di Palladino nel secondo tempo scende in campo con un atteggiamento diverso e inizia ad imporre il suo gioco. Moise Kean, il nuovo acquisto dei viola però non ha inciso come ci si aspettava. Il gol del pareggio infatti arriva grazie ad un gran gol del capitano Biraghi su calcio di punizione al 75’, specialità della casa. Nel finale espulso il difensore viola Pongracic

EMPOLI-MONZA 0-0



Il pareggio sta probabilmente stretto all’Empoli, che nell’arco dei 90 minuti ha sicuramente spinto con maggiore costanza. Ma i toscani hanno anche rischiato la beffa, visto che il Monza ha sciupato una clamorosa occasione a 10 minuti dalla fine. Si è giocato su un terreno ai limiti della praticabilità, la pioggia ha ridotto il campo delle Castellani a fango e zolle. L’Empoli nel primo tempo ha avuto una buona occasione con Gyasi, nella ripresa il Monza ha sprecato con Caldirola da ottima posizione. Prima della fine altra occasione per i toscani, con Colombo che ha mandato fuori. Da notare che entrambi gli allenatori, d’Aversa e Nesta, erano squalificati quindi hanno seguito la gara dalla tribuna.