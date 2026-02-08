Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

BOLOGNA - PARMA 0-1

Il Bologna mostra orgoglio e intensità, ma ancora una volta paga a caro prezzo nervosismo e disattenzioni, incassando una sconfitta dolorosa al Dall’Ara contro il Parma. Finisce 1-0 per i ducali, che trovano il colpo salvezza nel recupero con Ordonez e volano a +8 sulla zona rossa, mentre per i rossoblù è la sesta sconfitta interna nelle ultime sette gare. La partita sembra incanalata verso lo 0-0, con il Bologna vicino al gol nel finale tra il palo di Orsolini e i miracoli di Corvi, ma l’ennesimo blackout costa carissimo. Decisiva l’espulsione di Pobega nel primo tempo, che lascia i padroni di casa in inferiorità per oltre un’ora, pareggiata solo nel finale dal rosso a Troilo. Il Parma, ordinato e paziente, resiste e colpisce all’ultimo respiro. Per il Bologna la crisi continua, più mentale che fisica.





LECCE - UDINESE 2-1

Nel finale incandescente del Via del Mare, una magistrale punizione a giro di Banda regala al Lecce tre punti pesantissimi in chiave salvezza, piegando l’Udinese 2-1. I giallorossi tornano al successo dopo quasi due mesi e festeggiano la prima vittoria del 2026, salendo a quota 21 in classifica. La partita si sblocca subito: al 5’ un errore difensivo di Solet spalanca la porta a Gandelman, che firma il suo primo gol in Serie A. L’Udinese reagisce e trova il pareggio al 26’ con lo stesso Solet, glaciale dal dischetto dopo un fallo di Gaspar. Nella ripresa regna l’equilibrio, spezzato solo nel finale: prima la traversa colpita da Stulic, poi al 88’ la perla di Banda su calcio piazzato che fa esplodere lo stadio. Per i friulani, dopo due vittorie consecutive, arriva uno stop che frena le ambizioni europee.





SASSUOLO-INTER 0-5

Nel pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia l’Inter ha travolto il Sassuolo, imponendosi con un perentorio 5-0 e consolidando la propria leadership in Serie A. La partita è stata sbloccata già all’11’ quando Yann Bisseck, sugli sviluppi di un cross perfetto, ha insaccato di testa il primo gol nerazzurro, frutto anche della straordinaria vena creativa di Federico Dimarco, protagonista assoluto con tre assist nella serata. Al 28’ è stato Marcus Thuram a raddoppiare dopo una combinazione fluida con Lautaro e Dimarco, portando l’Inter sul 2-0 e indirizzando il match definitivamente. La ripresa si è aperta con un altro lampo: al 50’ Lautaro Martínez ha trasformato un’occasione con freddezza, infilando il portiere avversario con un destro preciso, e pochi minuti dopo, al 54’, è stato Manuel Akanji a segnare il quarto gol con un altro colpo di testa. La ciliegina sulla torta è arrivata negli ultimi minuti con Luis Henrique, gran destro da fuori area che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Nel mezzo, un’espulsione per doppia ammonizione di Nemanja Matić ha ridotto il Sassuolo in dieci uomini, complicando ulteriormente la già difficile serata dei padroni di casa. L’Inter vola a +8 sul Milan secondo (ma con una gara in meno).





JUVENTUS-LAZIO 2-2

La Juventus domina nel primo tempo e va vicina al gol in un paio di occasioni ma allo scadere è la Lazio a passare in vantaggio. Maldini strappa il pallone a Locatelli a centrocampo, arriva al limite dell'area e serve Pedro che con il sinistro batte di Gregorio grazie anche alla deviazione decisiva di Bremer. Inizia la riprese e la Lazio raddoppia subito con un'altra transizione perfetta: Isaksen attacca bene lo spazio e in diagonale infila il pallone sotto la traversa. La Juventus però non molla e continua ad attaccare. Il gol che accorcia le distanze arriva al 59esimo con il colpo di testa di McKennie su cross di Cambiaso. Il match rimane in bilico, la Lazio spreca una clamorosa occasione 3 contro 1 che avrebbe mandato KO i bianconeri, poi al 96esimo il nuovo acquisto Boga riesce a mettere un cross perfetto sulla testa di Kalulu che deve solo appoggiare il pallone in porta. Finisce in pareggio