Serie A, posticipi ventiduesima giornata: pareggio tra Venezia e Verona, il Genoa batte il Monza a Marassi

VENEZIA-VERONA 1-1

Scontro salvezza che finisce in parità al Penzo di Venezia. Nel primo tempo le squadre si sono equivalse, il Verona ha la prima grande occasione da gol con Serdar che entra in area sul versante sinistro, rientra sul destro e calcia forte sul primo palo; Stankovic mette il piede e salva i suoi. E' il Venezia che però sfrutta al meglio l'occasione in area: Zerbin avvia l'azione portando bene palla e poi la cede a Pohjanpalo che cerca il tiro, sul rimpallo Zerbin si trova al posto giusto nel momento giusto e davanti alla porta batte facilmente Montipò portando in vantaggio il Venezia. Il secondo tempo ha un ritmo decisamente meno intenso del primo, il Venezia si difende ma il Verona si butta in attacco con tanti uomini e trova il gol del pareggio con Tchatchoua che sfrutta un rimpallo quasi sulla linea di porta e spinge in rete il pallone del definitivo 1 a 1.





GENOA-MONZA 2-0

Buon ritmo nel primo tempo di Marassi, Kyriakopulos sfiora il vantaggio per il Monza, poi Pinamonti sbaglia un calcio di rigore al 31esimo, bravissimo Turanti a parare il tiro non troppo angolato. Nel secondo tempo il Genoa spinge sull'acceleratore grazie anche al calore del pubblico e trova il gol del vantaggio al 61esimo grazie ad una punizione battuta perfettamente da Martin, sul secondo palo sbuca De Winter che di testa batte Turati e fa 1 a 0. Il Monza prova a reagire senza però mai impensierire realmente la difesa avversaria. All'84esimo i rossoblù chiudono la partita: Cornet sale velocemente a destra, cross al centro dell'area dove irrompe Vasquez che mette al sicuro il risultato. Genoa che sale al decimo posto mentre il Monza rimane ultimo in classifica.