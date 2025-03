Serie A, posticipo, Inter e Roma pareggiano 1-1

I giallorossi non approfittano del pareggio del Milan per scavalcarli e portarsi al terzo posto in classifica

Inter e Roma si dividono la posta. Al Meazza finisce 1-1 e a recriminare è soprattutto la squadra di Ranieri che durante il primo tempo si era portata in vantaggio, malgrado il dominio territoriale dei nerazzurri. La rete dell’1-0 al quattordicesimo con un gran gol di El Shaarawy che superata la difesa ha battuto Handanovic. Il pareggio è arrivato al diciassettesimo del secondo tempo con Perisic che con un colpo di testa batte Mirante. Nulla cambia per la corsa alla Champions con l’Inter al terzo posto mantiene cinque punti di vantaggio sul Milan e sei sulla Roma. Con cinque turni d’anticipo, invece la Juventus ha conquistato lo scudetto, l’ottavo di fila. Fiorentina battuta 2-1. Per la squadra di Allegri è il 35esimo titolo conquistato. Nel dopo partita, Ronaldo ha assicurato che resterà anche l’anno prossimo, così come l’allenatore, Massimiliano Allegri, che però ha chiesto alla dirigenza di parlare dei programmi futuri. In attesa dei festeggiamenti ufficiali, previsti per il prossimo 19 maggio, pochi tifosi in piazza a Torino. Nelle altre partite Il Parma impone il pareggio, 1-1, al Milan. Il Chievo vince 2-1 in casa della Lazio. Biancazzurri sorpassati del Torino, 1-0 a Marassi sul Genoa. per la corsa salvezza, la Spal vince 4-2 in casa dell’Empoli. Balzo in avanti anche del Bologna, 3-0 alla Samp. Udinese-Sassuolo 1-1, Cagliari Frosinone 1-0. A Pasquetta si giocherà Napoli-Atalanta.

