Serie A, Quadrado rilancia la Juventus, l'Atalanta vince a Cagliari, lo Spezia di misura sul Torino

La Juventus ha battuto la Fiorentina 1-0. Il gol partita a tempo scaduto di Quadrado. L'Atalanta ha vinto 2-1 in casa del Cagliari grazie alle reti di Pasalic e Zapata per i bergamaschi, di Joao Pedro per i padroni di casa. Vince anche lo Spezia che supera di misura il Torino, 1-0. Jacopo Sala al 13 esimo del secondo tempo. Oggi occhi puntati sulle capolista Napoli, che alle 18 ospita il Verona e il Milan, che alle 20-45 gioca il derby con l'Inter. Intanto nel campionato italiano sbarca Andrij Shevchenko, l'ex attaccante del Milan sarà l'allenatore del Genoa che ha esonerato Ballardini. Atteso l'annuncio ufficiale.





Juventus-Fiorentina 1-0



Dopo il successo in Champions League, la Juventus vince anche in campionato. 1-0 alla Fiorentina. Il gol partita è stato messo a segno da Cuadrado al 91esimo dopo un affondo, scaricando in porta da posizione defilata, colpendo sul primo palo. Gli ospiti hanno giocato in dieci dal 73esimo per l'espulsione di Milenkovic per doppia ammonizione. La vittoria allo Stadium permette ai bianconeri di risalire in classifica. La Juventus ha 18 punti ed ha raggiunto i viola e la Lazio. La vittoria ci dà morale ma non deve illudere, ha detto l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, sottolinenando che la squadra ha tenuto mentalmente. Resta l'arrabbaitura per i punti persi per strada con Sassuolo, Empoli, Udinese e Verona, ha concluso Allegri. Ancora contro le grandi non riusciamo a portare a casa un risultato positivo, malgrado una ottima prestazione, ha detto nel dopo partita l’allenatore della viola, Italiano.





Cagliari-Atalanta 1-2

L'Atalanta ha battuto il Cagliari 2-1 in una partita giocata in Sardegna. Gol e vanatggio dei nerazzurri bergamaschi con Pasalic al sesto minuto del primo tempo, momentaneo 1-1 di Joao Pedro al 27esimo, gol vittoria di Duvan Zapata al 43esimo. Per il Cagliari e' la quarta sconfitta di fila. L'Atalanta sale a 22 punti in classifica, due lunghezze meno dell'Inter. Il Cagliari resta ultimo con 6 punti. "Non era una partita facile" dice nel dopo gara l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Sono contento, ma non sul gol che abbiamo preso. "Bene aver recuperato così dopo la gara con il Manchester", ha dichiarato il tecnico dei bergamaschi. Recrimina Mazzarri che sottolinea come la sua squadra meritva il pari.

Spezia-Torino 1-0

Lo Spezia ferma la corsa del Torino. Al Picco la squadra di Motta vince 1-0. A decidere la partita è stato il gol di Jacopo Sala al 13 esimo del secondo tempo. La squadra di Juric è apparsa sottotono. Da segnalare una traversa di Belotti al ventesimo, ma l’attaccante granata non ha inciso sulla sfida ed è stato sostituito da Sanabria, proprio un minuti prima che la squadra granata subisse il gol. In classifica il Torino resta dodicesimo a quota 14 punti, mentre i liguri salgono in quattordicesima posizione a 11 punti.





Genoa, ufficiale l’esonero di Ballardini



Il pareggio raggiunto sul finale nell’anticipo di Empoli è costato la panchina all’allenatore del Genoa, Davide Ballardini. Il tecnico paga i 9 punti conquistati in 12 gare con una sola vittoria, a Cagliari, e ben 6 pareggi. Il club lo ha ringraziato per l’impegno e la passione. Al suo posto arriverà Andrij Shevchenko. È atteso l’annuncio ufficiale. L’allenatore ex Ucraina lunedì dovrebbe essere in Italia, potrebbe esordire alla ripresa del campionato nella sfida con la Roma di Mourinho.





Le altre partite di domani

Sarà Venezia-Roma ad aprire la domenica calcistica. All'ora di pranzo i giallorossi saranno ospiti in laguna del Venezia. L'attesa però è tutta per il derby di domani sera tra Milan e Inter. I rossoneri scenderanno in campo conoscendo i risultato dell’altra capolista, il Napoli che alle 18 ospiterà al Maradona il Verona. Sempre alle 18 si giocherà Lazio-Salernitana. Due le partite delle 15: Sampdoria-Bologna e Udinese-Sassuolo