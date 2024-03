Champions League, Inter eliminata ai rigori, ai quarti ci va l'Atletico Madrid

ATLETICO MADRID-INTER 5-3 DOPO I RIGORI

L’Italia non ha più squadre in Champions League, eliminata anche l’Inter che domina il campionato ma in coppa è stata fatta fuori dall’Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno prevalso ai calci di rigore, dal dischetto nerazzurri davvero imprecisi: soltanto Cahlanoglui e Acerbi hanno segnato, invece Sanchez Klassen e Lautaro Martínez hanno sbagliato condannando l’Inter. I 120 minuti in campo si erano chiusi sul 2-1 a favore dell’Atletico, dopo l'1-0 per l’Inter nella gara d’andata anche al Civitas Metropolitano le cose si erano messe bene per la squadra di Inzaghi, in vantaggio al 33esimo con gol di Dimarco su assist di Barella. Quasi immediato il pareggio dell’Atletico, con Griezmann al 35eimo. Nel secondo tempo regolamentare gli spagnoli hanno attaccato, ma l’Inter ha sprecato in contropiede due occasioni clamorose con Barella e soprattutto Thuram; puntuale è arrivata la punizione, all’87esimo con il gol del nuovo entrato Depay che ha portato la gara ai supplementari. Nell’overtime l’Inter ha cercato di riportarsi in attacco ma ha sbattuto contro il muro eretto da Simeone. Ai rigori decisivi i gol di Depay Riquelme e Correa, mentre Sommer ha parato il tiro di Saul. Per l’Inter è questa la prima vera delusione della stagione: l’Atletico si è confermato avversario di assoluto livello, ma alcuni giocatori chiave non sono parsi al top. La partita dei nerazzurri è stata contraddistinta da errori, imprecisioni, frenesia. Fino al disastro nei rigori finali.