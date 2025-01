Serie A, recupero della diciannovesima giornata, solo un pareggio tra Atalanta e Juventus, bene il Milan che batte il Como

La Juventus ha ottenuto il suo tredicesimo pareggio in campionato, fermandosi sull'1-1 contro l'Atalanta a Bergamo, nel recupero della 19esima giornata. Nonostante una buona prestazione e il vantaggio siglato da Kalulu al 54', i bianconeri sono stati raggiunti da Retegui al 78'. L'Atalanta ha poi sfiorato il successo con Zaniolo nei minuti finali. Con questo risultato, la squadra di Motta sale a 34 punti, mentre i bergamaschi raggiungono quota 43, agganciando l'Inter al secondo posto, ma con due partite da recuperare. Nel primo tempo, le due squadre si sono affrontate a ritmi elevati, con diverse occasioni da entrambe le parti. Koopmeiners ha cercato il gol al 21', ma il suo tiro è uscito a lato. Al 25' Lookman ha visto respinto il suo tiro da Di Gregorio, mentre Pasalic è stato fermato da Thuram poco prima dell'intervallo. Nella ripresa, la Juventus ha colpito un palo al 50', ma è riuscita a passare in vantaggio al 54' grazie a un preciso assist di McKennie per Kalulu. L'Atalanta ha reagito e ha pareggiato al 78' con un colpo di testa di Retegui. Negli ultimi minuti, entrambe le squadre hanno avuto occasioni per vincere, ma i portieri hanno mantenuto il risultato in parità.

COMO - MILAN 1-2

Il Milan torna al successo in Serie A battendo in rimonta il Como 2-1 nel recupero della 19ª giornata, disputato al Sinigaglia. I gol di Theo Hernandez e Leao ribaltano il vantaggio iniziale di Diao, permettendo ai rossoneri di rilanciare la corsa verso la Champions League. La squadra di Conceição sale a 31 punti in classifica, avvicinandosi a -5 dalla Lazio quarta, con ancora una gara da recuperare contro il Bologna. Il Como rimane fermo a quota 19. Il match inizia con il Milan che domina il possesso, mentre il Como si difende compatto cercando spazi in contropiede. La squadra di casa crea alcune occasioni pericolose: Kempf spreca di testa, Maignan blocca un tiro dalla distanza di Strefezza e Theo Hernandez salva sul tentativo di Diao. Il Milan risponde con una ripartenza di Leao, che ispira Reijnders, ma Butez è attento in uscita. Il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa, Diao porta avanti il Como al 60’, con un sinistro preciso dopo un contropiede. Il Milan reagisce con determinazione, trovando il pareggio al 71’ grazie a Theo Hernandez, che segna in mischia da corner. Al 76’, Leao completa la rimonta con un elegante pallonetto. Maignan salva nel finale, sigillando il 2-1.