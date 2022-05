Serie A, Sampdoria-Fiorentina 4-1, Juventus-Lazio 2-2

Sampdoria-Fiorentina 4-1

La Sampdoria batte 4-1 la Fiorentina complicando la corsa all'Europa dei viola, che restano a a 59 punti, a -1 dalla Roma sesta in classifica. La squadra di Giampaolo passa in vantaggio al 16' con Ferrari che impatta col petto la perfetta punizione di Candreva, il raddoppio arriva al 30' con Quagliarella che, illuminato da un fantastico assist in profondità di Sabiri, supera Terracciano con un morbido pallonetto. Il tris dei padroni di casa giunge al 71' grazie a Thorsby ed il poker è ad opera di Sabiri all'83' con un destro perfetto. La squadra di Italiano accorcia le distanze all'89' con Nico Gonzalez che spiazza Ravaglia e segna il rigore assegnato per un fallo di mano di Trimboli. La Sampdoria chiude poi in dieci per l'espulsione di Colley per proteste al 94'.





Juventus-Lazio 2-2

Finisce in pareggio la sfida di Torino fra Juventus e Lazio, con i biancocelesti che blindano aritmeticamente la qualificazione alla prossima Europa League. Juventus in vantaggio con un colpo di testa di Vlahovic al 10' e al raddoppio con una magia di Morata al minuto 36'. Nella ripresa la Juventus cala fisicamente e la Lazio reagisce, accorcia prima con un autogol di Alex Sandro al 51', e trova poi il pareggio all'ultimo respiro nel recupero con Milinkovic-Savic 95'. Standing ovation per Chiellini e Dybala alla loro ultima gara in bianconero allo Stadium.





Domenica sfide decisive in contemporanea

La Lega ha deciso: le sfide scudetto e salvezza si giocheranno, domenica, in contemporanea. Alle 18 Milan ed inter si giocheranno a distanza il titolo di campione d'Italia: a Reggio Emilia la squadra di Pioli scende in campo contro il Sassuolo, mentre l'Inter a San Siro riceve la Sampdoria. Ai rossoneri basterà un pareggio per cucirsi lo scudetto sulle maglie. Alle 21 tocca invece alla lotta salvezza: la Salernitana riceve l'Udinese, mentre il Cagliari va in trasferta a Venezia. I campani sono a 31 punti. I sardi a 29: la Salernitana quindi si salva se vince, se pareggia o perde ed il Cagliari perde o pareggia.