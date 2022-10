Serie A, Torino-Juventus 0-1, Empoli-Monza 1-0, Atalanta-Sassuolo 2-1

Torino-Juventus 0-1

Dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League la Juventus vince il derby, ritrova tre punti ma soprattutto entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Avvio di gara senza emozioni, con le squadre che si studiano. Alla mezz’ora triplice occasione per la Juventus, con Milinkovic-Savic prontissimo sulle conclusioni di Vlahovic, Locatelli e Rabiot. Il primo tempo si chiude senza recupero e senza reti. Ad inizio ripresa altra grande occasione per i bianconeri, con Locatelli che calcia potente da fuori area, ma trova il portiere granata che gli toglie il pallone dall’incrocio. Poi Kean, su un contropiede imbastito da Kostic, calcia a lato da ottima posizione. Grande occasione per il Torino, con Miranchuk, che al 72’ calcia alto da ottima posizione. Sul ribaltamento di fronte la Juventus passa in vantaggio: minuto 74, calcio d’angolo dal quale Vlahovic sbuca da dietro ed insacca con il più semplice dei tap-in. Nel finale il Torino prova a riagguantare il pareggio ma non crea occasione, la Juventus si copre e porta a casa tre punti ed un’altra vittoria nel derby. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la “prestazione da Juve dimostrata contro il Torino”, ha detto stop al ritiro.





Atalanta-Sassuolo 2-1

L’ Atalanta batte 2-1 il Sassuolo e si porta in vetta alla classifica a quota 24 punti in attesa della partita del Napoli, impegnato contro il Bologna. Al Gewiss Stadium i padroni di casa partono forte, e vanno vicini al gol del vantaggio con Pasalic in due occasioni, fermato dal portiere dei neroverdi. A sorpresa è però il Sassuolo a passare in vantaggio, al 41’, con Kyriakopoulos che si inventa un meraviglioso tiro al volo di sinistro. La squadra di Gasperini, ferita, reagisce immediatamente, trova lil pareggio con Pasalic nel recupero del primo tempo, e poi, ad inizio ripresa, passa immediatamente in vantaggio con Lookman con un tiro preciso sotto la traversa. Il Sassuolo prova a pareggiare, Dionisi inserisce Berardi che colpisce una traversa ma i neroverdi non trovano poi altre occasioni.





Empoli-Monza 1-0

L'Empoli conquista la prima vittoria stagionale in casa, batte il Monza 1-0 e lo supera in classifica portandosi ad 11 punti, uno in più dei brianzoli. Prima sconfitta per Palladino sulla panchina del Monza dopo tre vittorie consecutive. Il successo toscano porta la firma dello svizzero Haas, in gol al minuto 11, ma soprattutto del portiere Vicario che ha salvato il risultato almeno tre volte dopo che gli azzurri avevano fallito varie occasioni da rete con Satriano e colpendo un palo con Destro: calcio d'angolo dalla destra per gli azzurri, Destro colpisce al volo e la conclusione si stampa sul legno. Nella ripresa il Monza è decisamente più vivace, al 53' Carlos Augusto di sinistro sfiora il palo alla destra di Vicario. Al 56' Empoli vicino al raddoppio con Baldanzi dopo un'ottima azione personale: decisiva la respinta di Donati sulla linea di porta. Fino al termine botta e risposta fra le due squadre, con i toscani che riescono a conquistare i primi tre punti casalinghi.