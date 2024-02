Serie A. Udinese-Monza 0-0, Empoli-Genoa 0-0, Frosinone-Milan 2-3, Bologna-Sassuolo 4-2

Frosinone-Milan 2-3. La squadra di Pioli soffre ma coglie un'importantissima vittoria in rimonta. il Milan controlla l'inizio del match e cerca l'affondo che arriva al 17': Rafael Leao sfreccia sulla sinistra e scodella per Giroud che di testa non dà scampo a Turati per l'1-0. Il Frosinone trova il pari al 24': Soule pareggia su calcio di rigore assegnato per un tocco di mano di Leao. Rossoneri vicini al nuovo vantaggio in chiusura di primo tempo. Al 47' Leao fugge sulla sinistra e il cross deviato da Okoli sta per scavalcare Turati che è bravo a deviare con un colpo di reni. Al 65' passa in vantaggio il Frosinone: filtrante di Soule per Mazzitelli che incrocia il destro da posizione defilata e sorprende Maignan per il 2-1. Il Milan non ci sta, alza il baricentro e carica a testa bassa. Al 72' arriva il pari: sugli sviluppi del corner, cross di Adli, sponda di Giroud per Gabbia che da solo in tuffo insacca per il 2-2. La squadra di Di Francesco soffre e all'81' il Milan passa ancora: errore di Lirola in disimpegno poi un rimpallo tra Valeri e Romagnoli favorisce il nuovo entrato Jovic che di destro da due passi non lascia scampo a Turati per il 3-2 finale. Udinese-Monza 0-0. Prima frazione dominata dai Bianconeri che creano tante occasioni ma non riuscendo a bucare la difesa brianzola. Di Gregorio è chiamato agli straordinari in più di un'occasione sulle conclusioni di Lucca e Thauvin, particolarmente ispirati. Il Monza nel primo tempo non ha effettuato un tiro in porta. Nella ripresa è sempre l'Udinese a fare il match, con il Monza che si difende e calcia in porta solo verso la fine della partita. Continua il periodo negativo dell'Udinese, 2 punti in 5 partite. Il Monza non trova la seconda vittoria consecutiva. Empoli-Genoa 0-0. Primo tempo bloccato con la squadra di Nicola che non sfrutta le occasioni per portarsi in vantaggio. Il Genoa trova il goal con Sabelli ma viene annullato per fuorigioco, mentre i padroni di casa colpiscono un palo. Nella ripresa la partita non decolla, ed il pareggio è il risultato giusto. Bologna-Sassuolo 4-2. Il Bologna centra la prima vittoria del 2024 e aggancia momentaneamente l'Atalanta a 36 punti al quinto posto in classifica. Nel primo tempo Thorstvedt sblocca il match approfittando di un errore di Skorupski, poi i rossoblù pareggiano grazie a un autogol di Viti su tiro di Zirkzee e Volpato riporta avanti gli ospiti con una magia di sinistro. Gol che nella ripresa innesca la reazione dei padroni di casa, bravi a cambiare passo con i cambi e a ribaltare tutto con le reti di Fabbian, Ferguson e Saelemaekers.