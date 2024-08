Serie A, Venezia-Torino 0-1, Inter-Atalanta 4-0

Inter-Atalanta 4-0

L'inter domina l'Atalanta con un secco 4-0, dando lezioni di calcio alla squadra di Gasperini e non solo. Vantaggio Inter al terzo minuto del primo tempo su un'azione fulminante in contropiede, Thuram crossa verso Lautato ma Djimsiti devia nella propria rete. Il raddoppio arriva al 10', sugli sviluppi di un fallo laterale Barella aggancia al volo di sinistro e dalla distanza e segna. Al 37' palo di Thuram, poco dopo Zappacosta colpisce bene ma sommer devia in angolo. Il secondo tempo si apre con il 3-0 dell'Inter: al 47' Thuram devia di punta sugli sviluppi di un fallo laterale. Poker Inter ancora con Thuram al 55', piatto destro sulla bagarre in area dopo un corner: quarto gol in campionato per lui. Arriva anche il 5-0 con Dimarco all'81' ma è fuorigioco, poi Arnautovic prima serve Taremi che a porta vuota non arriva di un soffio sul pallone, poi spara alto un colpo ravvicinato. Inter troppo forte pe rquesta Atalanta, con la squadra di Gasperini alla seconda sconfitta consecutiva in campionato.





Venezia-Torino 0-1

Il Torino vince in extremis sul campo del Venezia e conquista il primo posto temporaneo a 1 sulla Juventus che domenica ospita la Roma. Al quindicesimo minuto è Milinkovic-Savic a salvare la porta del Torino su Nicolussi Caviglia che mirava al sette di destra. Due minuti dopo tocca a Joronen salvare sul tiro di Adams con una parata spettacolare. Al 32' chance Venezia con Ellertsson su cross di Candela ma l'islandese manca la palla. Nel secondo tempo si fa avanti Ilic al 53' in schiacciata di testa, Joronen manda in angolo con un tuffo. Ancora Nicolussi Caviglia per il Venezia va alla conclusione con un tiro dal limite poco sopra la traversa al 56' su passaggio di Pohjanpalo. Per i lagunari ci riprova al 64' Candela su assist di Oristanio, anche qui palla in alto. Al 70' una palla gol del Venezia a cura di Ellertsson esce sfiorando il palo destro. Saul Coco all'85' su corner con un gran colpo di testa segna il gol vittoria.