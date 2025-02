Serie A, Verona-Atalanta 0-5, Empoli-Milan 0-2, Torino-Genoa 1-1

VERONA - ATALANTA 0-5

Dopo il pari interno con il Torino e la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna, l'Atalanta torna al successo travolgendo 5-0 il Verona in trasferta. Grande protagonista della gara è Retegui, autore di quattro reti al 21', 25', 44' e 56', mentre Ederson sigla il terzo gol al 37'. Con questa vittoria, i nerazzurri salgono a quota 50 punti, consolidando la terza posizione a -4 dalla capolista Napoli e a -1 dall’Inter. Il Verona resta fermo a 23 punti, condividendo la tredicesima posizione con il Lecce. L'Atalanta parte forte e crea subito occasioni con De Ketelaere e Retegui. Il vantaggio arriva al 21’ con il tap-in dell’italo-argentino dopo un palo colpito da De Ketelaere. Lo stesso attaccante raddoppia poco dopo con un preciso diagonale. Ederson sigla il 3-0 con una bella azione personale, mentre Retegui completa la serata perfetta con altri due gol, chiudendo la partita senza storia.





EMPOLI-MILAN 0-2

Il Milan soffre ma vince ad Empoli conquistando 3 punti importantissimi per la corsa Champions. Poche occasioni nel primo tempo, l'unica è per i padroni di casa: L'ex di giornata Colombo raccoglie un pallone in area e scarica un sinistro micidiale che però si stampa sull'incrocio dei pali. Milan impreciso e con un attacco sterile non crea veri pericoli alla difesa dell'Empoli. All'inizio del secondo tempo Coiceicao stravolge i rossoneri, fa entrare subito Gimenez, Leao e Pulisic ma al 55esimo il Milan rimane in dieci per l'espulsione di Tomori che stende Colombo sulla fascia destra. Passano solo 11 minuti e l'arbitro espelle anche un giocatore dell'Empoli, Marianucci, per aver scalciato di proposito da terra, colpendo Gimenez che furbamente rimane a terra "dolorante". Il Milan quindi torna in controllo del gioco e al 68esimo trova il gol del vantaggio con Leao che stacca di testa sul secondo palo dopo un cross perfetto di Pulisic. L'Empoli si sbilancia alla disperata ricerca del pareggio e il Milan ne approfitta al 76esimo: Pulisic gira il pallone sulla destra, arriva Gimenez che in area salta un avversario e tira forte sotto l'incrocio dei pali, primo gol per il Messicano con la maglia del Milan.





TORINO-GENOA 1-1

Pareggio fra Torino e Genoa, con un punto a testa che non smuove la classifica per entrambe. I padroni di casa dominano sul piano del gioco nel primo tempo e sbloccano l'incontro allo scadere grazie a uno sfortunato autogol di Thorsby sugli sviluppi di corner. Gli ospiti crescono gradualmente nella ripresa e trovano il meritato pareggio al 68' grazie a Pinamonti, che sfrutta un errore in uscita degli avversari. Nel finale grande ocasione per il Torino con Casadei che di testa sfiora il gol nel recupero ma la sua conclusione finisce furoi a fil di palo.