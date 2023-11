Serie A, Verona-Napoli 1-3, Torino-Inter 0-3, Sassuolo-Lazio 0-2

Verona-Napoli 1-3

Il Napoli a Verona ritrova la vittoria con una doppietta di Kvaraskhelia ed il gol, oltre ai due assist, di Matteo Politano. Garcia rinsalda la panchina dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina in campionato e Real Madrid in Champions League. Parte meglio il Verona con Meret che respinge i tentativi di Dawidowicz e Magnani su due angoli nel giro di un minuto. E' Politano ad aprire le marcature al 27' del primo tempo. Sul finire della prima frazione di gioco Kvara, al 43', firma il raddopio, ed al 10' della ripresa la doppietta personale con una gran contropiede imbeccato da Politano. Il Verona reagisce e prova ad accorciare, al 60' Lazovic segna, il Napoli rallenta e Meret è decisivo alla mezzora su Bonazzoli. Tre punti importantissimi per i lNapoli, che aggancia momentaneamente Juventus e Fiorentina.





Torino-Inter 0-3

L'Inter vince sul campo del Torino e si riporta momentaneamente al comando della classifica, scavalcando il Milan impegnato nel posticipo di domenica sera contro la Juventus. Primo tempo sottotono per l'Inter, mai pericolosa, con il Torino che invece confeziona due buone occasioni. Al 35' Seck entra in area e colpisce a giro con il sinistro, ma vola a deviare in corner Sommer. Al 43' su un cross di Bellanova, arriva lo stacco di testa di Pellegri ma è ancora ottima la risposta del portiere nerazzurro. Nel secondo tempo l'Inter aumenta i ritmi e passa al 59': Dumfries da poco entrato punta Rodriguez e mette in mezzo per Thuram, che batte Milinkovic con un destro all'angolino per l'1-0. I granata accusano il colpo e il raddoppio arriva al 67': corner di Cahlanoglu, tocca Acerbi sul primo palo trovando la deviazione aerea di Lautaro che fa 2-0 con l'undicesimo centro in campionato. Al 94' però l'Inter cala il tris. Accelerazione di Mkhitaryan in ripartenza e fallo di Ilic in area. Calcio di rigorenetto decretato dall'arbitro Marchetti. Sul dischetto va Calhanoglu che trova l'angolino basso e fa il 3-0 che chiude l'incontro.





Sassuolo-Lazio 0-2

La Lazio va a vincere a Reggio Emilia contro il Sasuolo, 2-0 il risultato per la squadra di Sarri. Se decide tutto nei primi 45 minuti di gioco, con i biancocelesti che schiacciano il Sassuolo nella propria metà campo, ed al 28' passano in vantaggio con Felipe Anderson dopo un brutto errore di Ruan. Il raddoppioarriva poco dopo, al 35' con Luis Alberto che sfrutta un altro erroraccio della difesa di casa. Nella ripresa il Sassuolo non riesce a cabiare l'inerzia del match, mentre la Lazio colpisce due pali, uno con Cataldi e uno con Zaccagni. Per i lSassuyolo è la terza partita di fila senza vittorie, terza vittoria nelle ultime quattro giornate invece per gli uomini di Sarri.