Sessantamila persone a correre la cinquantesima Stramilano con RTL 102.5

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Sotto il cielo di Milano e la madonnina del Duomo la Stramilano compie cinquant'anni e corre l'edizione più partecipata di sempre con RTL 102.5: oltre sessantamila persone hanno preso parte alla competizione dividendosi nelle tre corse, la Stramilano da 10 km, la Stramilanina da 5 km e la mezza maratona da 21 km. Tutti insieme nello sport con RTL 102.5 letteralmente sul petto, con il logo della prima radiovisione d'Italia sopra la classica pettorina che ha permesso di creare una vera ondata rossa.





Record di partecipazione

Oltre sessantamila persone a festeggiare e correre insieme. Correre, sì, ma anche camminare, passeggiare, condividere insieme le strade del centro di Milano, per una mattina senza auto né traffico, solo una grande marea umana che festeggia lo sport e la condivisione. Le previsioni erano di oltre cinquantamila pettorine, ma è andata ancora meglio: sessantamila persone, il dato più alto di sempre della storia della competizione, che arriva nel suo cinquantesimo anno, quello in cui RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'evento.





Le tre corse

Ce n'era per tutti i gusti e per tutte le gambe. Una corsa per professionisti, runner, amatori e very normal people. Per molti la Stramilano "classica" da 10 km, per altrettanti la Stramilanina da 5 km, entrambe in partenza da Piazza Duomo e con arrivo nell'Arena civica di Parco Sempione. Per i più allenati però c'è la half marathon, la mezza maratona da 21 km, con partenza e arrivo in piazza Castello, di fronte al Castello sforzesco di Milano.