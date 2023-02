Sethu, Will e Colla Zio: da Sanremo Giovani al palco dell’Ariston

Nelle scorse settimane in giro per Milano sono apparsi dei manifesti con la scritta “ Ma chi è Sethu?" « Era un modo ironico per presentarmi. Arrivo a Sanremo da artista giovane quindi ci sta ce la gente non mi conosca. Qui a Sanremo in questi giorni è successo che qualcuno mi chiedesse una foto senza sapere chi foss i», dice.

Sethu ha raccontato a RTL 120.5 la sua esperienza a Sanremo con ‘Cause perse’ , il brano che racconta del rapporto con suo fratello Jiz , al suo fianco sul palco dell’Ariston. « Dopo essermi esibito due volte all’Ariston sono gasato. È stato divertente, sono state delle belle serate. Ho avuto più ansia per la seconda esibizione che per l’esordio », dice a RTL 102.5 .

“IL MIO PRIMO ALBUM DEDICATO ALLA CITTÀ DI MANCHESTER”, COSÌ WILL A RTL 102.5

Il giovane artista Will è stato ospite di RTL 120.5 per raccontare il suo esordio al festival di Sanremo e l’arrivo del suo nuovo album ‘Manchester’.

Will è uno dei sei artisti provenienti da Sanremo Giovani che, nelle scorse serate, ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston. In gara con il brano ‘Stupido’, l’artista si racconta a RTL 120.5. «A Sanremo mi sto divertendo anche se sono partito tanto teso», racconta Will a RTL 102.5.

Stasera Will canterà ‘Cinque Giorni’ in compagnia di Michele Zarrillo. «Stasera canto con Michele Zarrillo, non vedo l’ora. Le prime prove di gennaio sono andate bene, è stata la pima volta che ci vedevamo e c'è stato un po’ di tensione», dice. «Oggi ci siamo rivisti, ci siamo ubriacati insieme. Ieri sono entrato con la sciarpa, stasera entro con Michele Zarrillo sulle spalle», scherza Will in radiovisione.

Da oggi è disponibile ‘Manchester’ il primo album di Will. «Il mio primo vero album. Mia mamma è di Manchester, sono legato alla città perché mi ha regalato tanti ricordi. È un modo per dire grazie alla città, ci tornavo ogni tre mesi», conclude.





Colla Zio a RTL 102.5: “Sanremo è come un salto cosmico»

I Colla Zio sono stati ospiti di RTL 102.5 per raccontare il loro festival di Sanremo con il brano ‘Non mi va’. «È stato un salto cosmico, una grande emozione. Stiamo cercando di realizzare ma ogni giorno si aggiunge qualcosa di incredibile», raccontano a RTL 102.5. «Non ricordiamo niente delle esibizioni, sul palco siamo in adrenalina pura, puoi solo cantare, non sai com’è andata. I giornalisti ci confondono, ci fa molto ridere».

Stasera, nella serata delle cover, i Colla Zio si esibiranno con ‘Salirò’ di Daniele Silvestri insieme a Ditonellapiaga.