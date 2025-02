Settembre a RTL 102.5: “A Sanremo ho vissuto cose incredibili, mi porto dietro tanta gioia”

Settembre, giovane cantautore reduce dal Festival di Sanremo, ieri è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per raccontare la sua esperienza e le sue emozioni dopo la vittoria della categoria “Nuove proposte”. L’artista si è aggiudicato la vittoria con “Vertebre”, un brano intenso e personale che parla della vulnerabilità a cui ci espongono le nostre emozioni e scritto da Andrea Settembre, con Manuel Finotti e Laura Di Lenola, è prodotto da Gorbaciof e BNJMN con la direzione artistica di Carlo Avarello. Ai microfoni di RTL 102.5, Settembre ha raccontato: «Che bello, sono contentissimo di questo premio e non smetto di dirlo. Sono contentissimo di tutto quello che è successo a Sanremo con questa canzone che mi sta regalando delle gioie meravigliose e infinite. Da Sanremo mi porto dietro tanta gioia, ho vissuto cose incredibili. Non saprei proprio come spiegarle, il sogno di un bambino che in qualche modo diventa realtà. È una cosa grandissima e sono lusingato di avere questi premi e di star vivendo tutto questo. Non so ancora dove mettere il premio, stiamo decidendo io e mia mamma dove posizionarlo».





“Vertebre”

«Ho scritto la canzone in un momento in cui avevo bisogno di far uscire determinate cose e avevo bisogno di metterle su carta. L’idea è nata a cena dopo una chiacchierata fra amici e parlavamo del fatto che un’età come vent’anni, ventuno o ventidue è il momento in cui capisci come bilanciare tutte le emozioni e le cose che ti circondano, ti senti anche un po’ sopraffatto. E ad un certo punto una mia amica ci ha detto “Che poi nessuno ci ha detto che si vive, come si ride o piange alla nostra età” e ho pensato che dovevo farci una canzone. Così è nata “Vertebre”: avevo proprio voglia di parlare alla mia generazione e per la mia generazione secondo il mio punto di vista. Avevo bisogno di far uscire queste cose e sono contento di come siano uscite» ha rivelato Settembre nel corso di “The Flight”.





L’EP e i primi live

Il 14 febbraio, Settembre ha rilasciato il suo primo EP, intitolato “Vertebre” e composto da 8 brani, di cui 4 inediti. Un racconto autentico di come si vivono i vent’anni tra esperienze, vulnerabilità, paure, nuove scoperte, incontri, delusioni e cuori infranti, racchiusi in testi e sonorità che fondono pop, elettronica e tradizione partenopea. «È uscito il mio EP, con tutte queste canzoni che raccontano di quello che ho visto e che la mia mente e il mio cuore vivono ogni giorno, un po’ come u diario. Sono felice di averlo fatto uscire perché ci lavoro da un po’ di tempo, sono molto soddisfatto e contento. A breve ci sono 3 miei concerti: l’8 marzo a Roma, l’11 aprile a Napoli e il 19 maggio a Milano» ha aggiunto il cantante in diretta su RTL 102.5.