Sfigurò l'ex compagna ma non andrà in carcere. La sentenza, insulti e minacce sono comprensibili

Sfigurò l'ex compagna ma non andrà in carcere. La sentenza, insulti e minacce sono comprensibili

Sfigurò l'ex compagna ma non andrà in carcere. La sentenza, insulti e minacce sono comprensibili Photo Credit: Ansa/ LUCA ZENNARO

Ludovica Marafini

11 settembre 2025, ore 14:00

L'uomo è stato condannato a 18 mesi per lesioni, assolto invece per maltrattamenti. Secondo il giudice la donna avrebbe comunicato la separazione in maniera brutale

Il 28 luglio 2022 aggredì con ferocia l'ex compagna, da cui si stava separando, lasciandola sfigurata, con il volto ricostruito da 21 placche di titanio e con un nervo oculare lesionato in maniera permanente. Ma non andrà in carcere, assolto in primo grado dall'accusa di maltrattamenti e condannato per lesioni a 18 mesi, verdetto ben al di sotto dei quattro anni e mezzo che erano stati chiesti dalla pm. La sentenza era arrivata lo scorso giugno. Oggi il quotidiano La Stampa anticipa le motivazioni: insulti e minacce di morte, secondo il tribunale di Torino, sarebbero umanamente comprensibili, perché da calare nel contesto "dell'amarezza per la dissoluzione della comunità domestica"


MORTIFICA LA VITTIMA

Un verdetto che di fatto sposta l'attenzione sulla donna, Lucia Regna. Secondo le toghe, la 44enne avrebbe comunicato la separazione "in maniera brutale", sfaldando un matrimonio ventennale in cui erano nati due figli, con l'ex che sentiva di subire un torto, perché lei aveva un nuovo compagno. "Una sentenza che viviseziona e mortifica la vittima" ha commentato l'avvocata di parte civile, che sottolinea l'indulgenza profusa nei confronti dell'aggressore. Si tratta invece di un "caso esemplare di rigore nell'analisi dei fatti" secondo il legale della difesa. 


LO SDEGNO DELLA POLITICA

Un episodio che sta innescando lo sdegno della politica. Di una sentenza incredibile ha parlato il senatore della Lega Roberto Calderoli, di un verdetto sconcertante i parlamentari del PD nella Commissione Bicamerale Femminicidio, che assicurano che accenderanno i riflettori sul caso. "É uno schiaffo a tutte le donne e mina la fiducia nelle istituzioni" ha dichiarato la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent. 


Argomenti

Lucia Regna
Torino
violenza sulle donne

Gli ultimi articoli di Ludovica Marafini

Mostra tutti
  • Meloni, controproducente riconoscere ora lo Stato palestinese. A Gaza ancora morti

    Meloni, controproducente riconoscere ora lo Stato palestinese. A Gaza ancora morti

  • Suicidio assistito, morta a Perugia la giornalista Laura Santi. "Nessun altro può decidere per noi"

    Suicidio assistito, morta a Perugia la giornalista Laura Santi. "Nessun altro può decidere per noi"

  • I Campi Flegrei tornano a tremare. Registrata una scossa di magnitudo 4.0

    I Campi Flegrei tornano a tremare. Registrata una scossa di magnitudo 4.0

  • Giro d’Italia Women, impresa di Elisa Longo Borghini che si prende la maglia rosa

    Giro d’Italia Women, impresa di Elisa Longo Borghini che si prende la maglia rosa

  • Giro d’Italia Women 2025, Lorena Wiebes fa il bis a Monselice. In rosa resta la svizzera Reusser

    Giro d’Italia Women 2025, Lorena Wiebes fa il bis a Monselice. In rosa resta la svizzera Reusser

  • Giro d’Italia Women 2025, a Trento vola Wiebes, in maglia rosa resta Hendersen

    Giro d’Italia Women 2025, a Trento vola Wiebes, in maglia rosa resta Hendersen

  • Giro d’Italia Women 2025, la prima maglia rosa va alla svizzera Marlen Reusser

    Giro d’Italia Women 2025, la prima maglia rosa va alla svizzera Marlen Reusser

  • Nuovo scontro tra Musk e Trump, che minaccia di tagliare i finanziamenti. "Dovrebbe tornarsene in Sudafrica"

    Nuovo scontro tra Musk e Trump, che minaccia di tagliare i finanziamenti. "Dovrebbe tornarsene in Sudafrica"

  • Carceri, tra sovraffollamento "insostenibile", carenza di organico e suicidi. Le parole del Presidente Mattarella

    Carceri, tra sovraffollamento "insostenibile", carenza di organico e suicidi. Le parole del Presidente Mattarella

  • Venezia, è arrivato il "sì" per Bezos e Sanchez. Stasera il party finale, ma le proteste continuano

    Venezia, è arrivato il "sì" per Bezos e Sanchez. Stasera il party finale, ma le proteste continuano

A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, in arresto la moglie

A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, in arresto la moglie

Napoli una violenta lite a coltellate nella notte a Forcella tra due coniugi, un uomo è morto, la moglie arrestata per omicidio volontario è in ospedale in codice rosso

Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

Nei prossimi giorni il maltempo si estendera anche al sud, al nord si passerà dai quaranta gradi ai venticinque, la vittima si è registata ad Enna

A Rivalta i funerali di Giorgio Armani

A Rivalta i funerali di Giorgio Armani

Nel piacentino funerali in forma privata di Giorgio Armani, con poche decine di persone tra familiari, amici e collaboratori. Tra sabato e domenica oltre 16mila persone hanno partecipato alla camera ardente per l'ultimo saluto allo stilista scomparso lo scorso 4 settembre a 91 anni