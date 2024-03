Shakira si esibisce a sorpresa a Times Square: 40mila fan accorsi per lo show della cantante colombiana

Quarantamila persone per le strade di New York: è quello che è successo ieri, dopo che Shakira ha annunciato via social che si sarebbe esibita, a sorpresa, a Times Square per celebrare l’uscita del suo settimo album, “Las Mujeres Ya No Lloran”.

SHAKIRA E IL CONCERTO A SORPRESA A TIMES SQUARE

Per comprendere le dimensioni della folla che ieri si è riversata a Times Square basti pensare alla capienza dello Stadio Olimpico di Roma, che conta oltre 68.000 posti a sedere, o di San Siro a Milano, quasi 76.000 posti a sedere. Quarantamila fan sono accorsi per le strade della Grande Mela per assistere alla rinascita di Shakira, che dopo la separazione dall’ormai ex marito Gerard Piqué ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera. Intorno alle 19.30 è iniziato il conto alla rovescia che ha dato il via allo show della cantante colombiana: due grandi porte nascoste in un maxischermo si sono poi aperte per svelare il TSX Stage. Trenta minuti di set, inaugurati dalla hit del 2005 Hips Don’t Lie, per poi cedere il passo ai brani contenuti nel nuovo album, “Las Mujeres Ya No Lloran”: Te Felicito, TQM, Cómo Dónde y Cuándo e Puntería. Poi il gran finale, con il dissing all’ex calciatore Bzrp Music Sessions, Vol. 53. “È così bello rivedervi, cantare per voi… Niente è paragonabile a questo. Grazie mille per tutto l’amore che mi avete dato questa settimana durante l’uscita del mio nuovo album Las Mujeres Ya No Lloran. E grazie, grazie, grazie per essere venuti”, ha dichiarato Shakira alla folla in visibilio.

LA RINASCITA DELLA CANTANTE

Che sia un periodo d’oro per Shakira lo ha ammesso la stessa cantante, che ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon ha rivelato come la separazione da Piqué sia stata in realtà un motore per la sua carriera: “Mi trascinava a fondo. Ora sono libera e posso lavorare davvero”, ha confessato ribadendo quanto aveva detto domenica in collegamento a Verissimo: “Ho dovuto raccogliere da terra i pezzi, ho dovuto ricostruirmi; e la colla è stata la musica, un canale di espressione per elaborare i miei sentimenti, un mezzo per esorcizzare le emozioni intense con cui la vita a volte ti schiaccia. L’esperienza artistica è un modo per trasformare il dolore in qualcos’altro”. D’altronde lo aveva anticipato anche nel dissing prodotto da Bizarrap: “Le donne non piangono, fatturano”.