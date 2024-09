Shining: l'Overlook Hotel del film diventa il regno dell'orrore. Intanto la pellicola torna al cinema

L’orrore prende vita per alcuni fortunati che avranno l'opportunità di trascorrere delle notti spettrali. Blumhouse, la casa di produzione nota per la realizzazione degli horror, ha indetto un'iniziativa per tutti gli appassionati del brivido e soprattutto per tutti gli amanti del genere cinematografico.





L’HORROR PRENDE VITA

Dal 18 al 28 ottobre verrà affittato lo Stanley hotel, il resort del Colorado che ha ispirato l'Overlook Hotel di Shining, per una due giorni di terrore. I fan dell'horror che si recheranno a Estes Park avranno l'opportunità di trascorrere due notti in una stanza basata su uno dei quattro film di Blumhouse: The Purge, Insidious, Freaky e Auguri per la tua morte. L'evento interattivo sarà caratterizzato da terrificanti jumpscare, ossia scene momentanee, improvvise e spaventose con l'intento di far trasalire gli invitati. Ogni serata ospiterà anche proiezioni esclusive dei nuovi progetti Peacock, il servizio streaming americano, tra cui la prossima serie di James Wan, Teacup, prodotta attraverso l'etichetta di produzione Atomic Monster di James Wan. Qualche mese fa Jason Blum, l’amministratore delegato della Blumhouse Productions, aveva affermato:





"Lo Stanley Hotel è un luogo sacro per i fan dell'horror e questo rende questa presenza allo Stanley Film Center un'estensione naturale per Blumhouse. I fan potranno accostarsi ai loro film preferiti, anche se potrebbero voler mantenere le distanze con alcuni degli articoli della nostra collezione. Siamo entusiasti di metterci al lavoro, ma prima dobbiamo uscire dal labirinto di siepi".





SHINING TORNA AL CINEMA

E mentre alcuni fortunati potranno soggiornare nella diaboliche stanze di quello che è passato alla storia come Overlook Hotel, ecco che Lucky Red, ha annunciato il ritorno nei cinema italiani di Shining di Stanley Kubrick.

Arrivato per la prima volta in Italia il 22 dicembre 1980, non è solo uno dei film più conosciuti e amati del regista inglese, ma è considerato uno dei più grandi horror della storia del cinema, nonché uno dei migliori film in assoluto (si piazza all'88esimo posto nella più recente classifica dei migliori film di tutti i tempi stilata dal BFI consultando 1639 tra critici, programmatori di festival, curatori e accademici, tra i quali il nostro Federico Gironi).





Grazie a Lucky Red, i tanti spettatori potranno rivedere la pellicola il 7, l'8 e il 9 ottobre, quando Shining sarà di nuovo al cinema nella sua versione integrale rimasterizzata in 4K.