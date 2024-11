Si celebra oggi la Giornata Nazionale dell'Albero: ma gli italiani sanno quanto sono importanti gli alberi?

In un periodo così critico per la salvaguardia della salute del Pianeta, assume ancora più importanza la Giornata Nazionale dell'Albero, ricorrenza annuale che viene da lontano. E' stata istituita nel nostro Paese alla fine dell' Ottocento, rifacendosi all'iniziativa simile di poco precedente che era stata realizzata negli Stati Uniti, l'Arbor Day.Ma gli italiani hanno coscienza dell'importanza che gli alberi hanno nel nostro ecosistema?





A cosa servono gli alberi?

In Italia la strada per giungere a una consapevolezza del ruolo degli alberi per contrastare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico è ancora lunga. Lo rivelano i dati contenuti in un'indagine realizzata dal progetto no- profit, Prospettiva Terra, realizzata su un campione di 1.000 intervistati residenti in cinque grandi città italiane, Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo. Ebbene, nelle grandi città italiane, cresce il desiderio degli abitanti di avere più alberi, eppure non tutti sono a conoscenza dei tanti benefici che questi apportano. Quasi 3 intervistati su 4 (73%) sanno che gli alberi abbassano la temperatura laddove sono piantati, limitando la formazione delle cosiddette “isole di calore” . Però, quasi un italiano su 5 non sa che gli alberi sono in grado di mitigare gli effetti della pioggia intensa e limitare gli allagamenti, mentre 1 su 3 non sa che gli alberi nelle città sono in grado di assorbire la CO2, l'anidride carbonica, principale indicatore dell'inquinamento atmosferico.