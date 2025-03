Guadagna mezzo milione di followers leggendo le poesie sui social: la storia di Davide Avolio, il poeta di TikTok

"Sono un nerd, da sempre appassionato di videogiochi. Ho lo strabismo di venere e non credo nell'oroscopo. Sono metà Leone, metà Vergine". Parla Davide Avolio - classe 1993 - che ha conquistato tutti facendo il pieno di followers, circa mezzo milione. In che modo? Rispolverando la cultura.

Infatti, Davide, laureato in Giurisprudenza nel 2023, non ha mai smesso di studiare: ora studia Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli. Dal 2020 promuove la letteratura sui social, raggiungendo oltre 700.000 follower. Stasera, Davide Avolio, sarà ospite al telefono a Protagonisti, alle 19.20, su RTL 102.5.

CHIAMATELO POETA MODERNO, CONTEMPORANEO

Non chiamatelo influencer, ma poeta moderno. Contemporaneo. Ha pubblicato Sui propri passi (2017), Costellazioni (2020), La Mano (2023) e La Genovese (2024). Le sue poesie, tradotte in inglese e spagnolo, sono incluse in antologie come Poeti e Poesia di Elio Pecora.

Nel 2025 ha pubblicato il romanzo I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno con Mondadori ed è attivo nel mondo degli audiolibri. Con lo spettacolo La Genovese ha fatto un tour nei principali teatri italiani come coautore e interprete. Partecipa regolarmente a eventi letterari in tutta Italia.

AMATISSIMO DAI GIOVANI, ECCO QUAL E' IL SEGRETO

Davide è amatissimo dai ragazzi e non solo. In questi ultimi anni sta promuovendo la cultura con tantissimi feedback positivi. Grazie a lui i giovani si sono avvicinati alla letteratura. Operazione rewind. Tutto inizia nel 2018 quando pubblica le prime poesie: i risultati non tardano ad arrivare e i followers aumentano. Al sito Startup Italia racconta: