Si chiude a Roma Eco, il Festival della mobilità sostenibile. "Tema centrale per il governo"

All'Acquario Romano è terminata la seconda edizione di Eco, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti che ha visto il confronto di esponenti delle istituzioni, della comunità scientifica, giornalisti, aziende, cittadini sui temi della transizione ecologica. Ad aprire l'evento, oggi, il Prof. Mario Tozzi, geologo, divulgatore, saggista. Suo il richiamo agli amministratori locali ad avere il coraggio di implementare misure forti, anche impopolari. Tra gli interventi più significativi, quello di Luca Valdiserri, che ha affrontato il tema della sicurezza stradale. Il giornalista ha sottolineato l'importanza del linguaggio dei media, che scelgono ad esempio di parlare di "incidente stradale" invece che di scontro tra veicoli, come se si trattasse di un fatto casuale e non di responsabilità. Comunicazione e formazione sono state due parole ricorrenti nel corso del Festival, che ha voluto anche premiare una figura che si è distinta per la capacità di trasmettere, nei suoi programmi, l'amore per l'ambiente: il conduttore Massimiliano Ossini, a cui è andato l'ECO AWARD COMUNICAZIONE.





"FARE CULTURA AMBIENTALE TUTELANDO L'ECONOMIA"

A chiudere la due giorni del Festival, l'intervento del Viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica Vannia Gava che ha ribadito che “". Il Viceministro ha evidenziato la necessità di mantenere un approccio pragmatico con il mondo dell'industria. "ha dettoEco si è svolto con il patrocinio di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, del Comune di Roma, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. RTL 102.5 è media partner.