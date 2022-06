Sì dell’Ue al sesto pacchetto di sanzioni. Ma, passa la linea Orban, il patriarca russo Kirill si salva

L'approvazione formale del sesto pacchetto, si apprende ancora, avverrà mediante procedura scritta. La deadline è fissata per domani mattina alle 9 . In un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha espresso soddisfazione "G razie alla Presidenza francese del semestre Ue è stato concordato oggi un altro forte pacchetto di sanzioni contro Putin e il Cremlino. Di fatto, il 90% delle importazioni russe di petrolio all'Ue sarà bandito entro la fine del 2022. Ciò ridurrà la capacità della Russia di finanziare la sua guerra ".

USA SANZIONANO MONEY-MANAGER BENI OFFSHORE PUTIN

Vengono colpiti dalle sanzioni anche Serghie Roldugin (con i suoi famigliari), considerato uno stretto alleato di Vladimir Putin e il 'money-manager' delle ricchezze offshore dello zar, gli yacht e i brooker del settore allineati al Cremlino, compresa la Imperial Yachts e i suoi ceo che forniscono servizi per l'inner circle di Putin. Alcuni ministri che sovrintendono settori chiave dell'economia russa e il presidente di United Aircraft Corporation, società statale che gioca un ruolo guida nel sostenere l'industria della difesa russa. La Casa Bianca ha affermato in una nota che le ultime sanzioni sono finalizzate a "reprimere l'evasione e inasprire le nostre sanzioni per migliorare l'applicazione e aumentare la pressione su Putin e sui suoi sostenitori". Anche 7 yacht, tra cui lo Shellest e il Nega, e 3 aerei associati a funzionari e imprenditori russi sono stati soggetti a sanzioni.