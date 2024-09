Dopo la prima passeggiata spaziale privata arriva il "sì" tra le stelle: ecco la data

Una vera e propria impresa. Che rimarrà nella storia. Si tratta della prima passeggiata spaziale di privati, iniziata alle 12,12 ora italiana e conclusa circa 2 ore dopo. La notizia, in poco tempo, è diventata virale. Una missione seguita da milioni di persone in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE Polaris Dawn, successo per la prima "passeggiata" spaziale privata di Space X

Due membri dell'equipaggio della missione Polaris Dawn, il comandante Jared Isaacman e la specialista di missione Sarah Gillis, uscire all'esterno della navetta Crew Dragon di SpaceX per testare le nuove tute pressurizzate progettate dalla compagnia di Elon Musk e destinate a coloro che in futuro parteciperanno a missioni sulla Luna o su Marte.

Ha aiutato a sperimentare le tute per le attività extraiveicolri un innovativo display che compare in basso a sinistra sul casco (una funzione di cui le tute della Nasa sono prive) e capire meglio come le tute raffreddate ad aria affrontano le temperature estreme dello spazio.

L'idea è quella di imparare quanto più possibile su questa tuta e restituirlo agli ingegneri – afferma Isaacman, che è anche il finanziatore del progetto Polaris – per informare le future evoluzioni del suo design

IL MATRIMONIO SPAZIALE, IL PRIMO SI' LGBTQIA+

Ma c'è un'altra missione che presto si concretizzerà. Il sì, nello Spazio, potrebbe arrivare nel secondo trimestre del 2025. Il matrimonio (una vera e propria missione eroica e di coraggio) verrà celebrato tra le stelle in una navicella unica. I futuri sposi, Alessandro Monterosso e Alec Sander, sono emozionatissimi: il loro sarà il primo matrimonio LGBTQIA+ nell'universo.

Quando ci siamo rivisti gli ho chiesto di sposarmi, dice Alessandro Monterosso (imprenditore di professione). Costerà meno di un matrimonio alla calabrese o alla pugliese - dice Monterosso.

La partenza avverrà da Titusville, space coast. La data certa non ancora c'è, ma il sì dovrebbe avvenire entro la fine del 2025. Bocce cucite, zero spoiler: i promessi sposi, Alessandro e Alec, non parlano. Ci sarebbero accordi con l'agenzia spaziale da rispettare. Intanto, il conto alla rovescia è già iniziato.