"Siamo le inquiline del piano di sopra, le pareti sono sottili e si sente tutto", Alfa risponde alle vicine di casa

Un messaggio senza polemica

La risposta di Alfa

I commenti degli utenti

"Siamo le inquiline del piano di sopra. Volevamo dirti che (s)fortunatamente le pareti sono molti sottili e sentiamo tutto (probabilmente anche tu senti noi)". Inizia così il messaggio contenuto in un foglietto, scritto dalle vicine di casa di Alfa, il giovane cantante che in questi anni ha sfornato hit come bellissimissima <3, Vai! e che allo scorso Festival di Sanremo ha incantato grandi e piccoli con l'emozionante duetto con Roberto Vecchioni sulle note della celebre Sogna, ragazzo sogna.Nel biglietto scritto a mano da Maria e Giulia non c'è spazio per la polemica. E a metterlo in chiaro sono le dirette interessate, sin dalla premessa: "Non vogliamo fare polemica, siamo giovani e molto comprensive, ma purtroppo durante la settimana la sveglia mattutina non è comprensiva con noi! Ti chiediamo se puoi fare attenzione la notte". Un messaggio chiaro, ma garbato e discreto nei modi. Con tanto di chiusa distensiva: "Grazie per la comprensione, se ti dovesse servire lo zucchero o anche solo un caffè sai a chi citofonare!".Il simpatico foglietto è stato reso pubblico da Alfa, che lo ha postato su Instagram. Qui il cantante ligure 24enne ha anche risposto alle due giovani donne. Come nel suo stile, con educazione e disponibilità: "Maria e Giulia siete invitate ad ogni mio concerto gratis scusate". Una lezione di senso civico e rispetto, da entrambi le parti. Che tutti dovrebbe tenere in considerazione in vista della prossima assemblea condominiale.Il post di Alfa è diventato virale, con oltre 75 mila visualizzazioni in meno di 24 ore. Tantissimi i commenti di fan e utenti. Da "Vorremmo tutti essere Maria e Giulia in questo momento" a "Comincia tutto con un “ehi puoi abbassare il volume” che diventa “questa sera ti serve lo zucchero?" (con riferimento al testo di bellissimissima <3), passando per "Maria e Giulia ringraziate il cielo che il vostro vicino è Andrea, io ho un vicino che non sa cantare ma puntualmente lo fa ad ogni ora del giorno🥲" e "raga cerco appartamento preferibilmente quello di Maria e Giulia".