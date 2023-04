Sicurezza stradale, inaugurato il primo Safety Point di Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato

Indossare la cintura, guidare senza assumere alcol e droghe, lasciare in tasca lo smartphone: semplici regole di sicurezza stradale ma su cui bisogna ancora sensibilizzare molto. È uno degli scopi del Safety Point di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato, inaugurato questa mattina nell’Area di servizio Casilina Est, sull’Autostrada A1, nella zona di Cassino, vicino Frosinone.

IL TOTEM MULTIMEDIALE

All’interno delanche uno spazio multimediale che permette di avere un contatto diretto, 24 ore su 24, con le forze dell’ordine tramite videochiamata. A dare dimostrazione del funzionamento del totem il Capo della Polizia Lamberto Giannini, che si è messo in contatto con gli agenti dall’altra parte dello schermo. Ma tramite il desk sarà possibile accedere anche a materiali audio-video sulla sicurezza stradale. Un corner pensato per dare ai viaggiatori il massimo dell’accoglienza, e che è il primodi una lunga serie. I totem verranno gradualmente dislocati lungo tutta la rete autostradale, come ha spiegato l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. I prossimi tre saranno aperti nelle aree di servizio San Pelagio est (A13 - Padova), Secchia Ovest (A1 - Modena) e La Pioppa Ovest (A14 - Bologna).

SALVINI, IL RICORDO DELLE VITTIME E L’ALCOL LOCK

Un progetto che punta anche a ridurre il tragico bilancio delle vittime della strada, come ha ricordato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini:Salvini ha spiegato di voler lavorare in sinergia con il Ministero dell’Istruzione per ripensare il tema dell’educazione stradale nelle scuole e che il governo intende introdurre provvedimenti già presenti in altri Stati europei, come l’, un dispositivo che impedisce la messa in moto del veicolo nel caso in cui rilevi che il guidatore ha bevuto troppo. E proprio la sicurezza è al centro di una nuova campagna di Autostrade per l'Italia dal titoloTestimonial d'eccezione, l’atleta paralimpica Ambra Sabatini.