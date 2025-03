Silvio Berlusconi, 80 anni dell'uomo-simbolo della II Repubblica

Il compleanno di Silvio Berlusconi, il simbolico traguardo degli 80 anni, è diventato occasione imperdibile di innumerevoli bilanci, della parabola privata e pubblica del leader di Forza Italia. Il leader, certo, ma risulta impossibile limitarsi alla pur clamorosa avventura politica. Berlusconi era un protagonista assoluto del Paese già da molto prima, dalla nascita della Tv commerciale, che - non è un giudizio sul come, ma un fatto incontrovertibile - ha contribuito a cambiare il costume di un Paese intero. In queste ore, si sprecano le valutazioni, su quanto fatto e non fatto, riproponendo spesso i durissimi confronti, che ci hanno accompagnato nei tanti anni di Berlusconi Presidente del Consiglio o leader dell'opposizione. Del resto, per chi il Cavaliere ha rappresentato poco meno del male assoluto, risulterebbe difficile - oggi - unirsi al coro di chi ne loda successi e capacità.