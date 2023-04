Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, il figlio Luigi dichiara: “sta bene”

Il figlio minore di Silvio Berlusconi ha lasciato dopo circa due ore il San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso è ricoverato il padre nel reparto di terapia intensiva. Uscendo dal parcheggio dell'ospedale, a bordo della sua auto, Luigi ha fatto il segno del pollice all'insù ai giornalisti e poi ha aggiunto: "sta bene, sta bene". Dopo il cauto ottimismo espresso dai medici il leader di Forza italia ha trascorso un'altra notte tranquilla, la sesta. Oggi non sono previsti nuovi bollettini medici sulle condizioni dell’ex presidente del Consiglio che sta reagendo bene alle cure messe in campo per arginare un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia cronica. Il medico personale di Silvio Berlusconi e primario di terapia intensiva Alberto Zangrillo, giunto presso la struttura sanitaria verso le 9, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Questa mattina da registrare la visita di Orazio Fascina, padre di Marta, la compagna di Berlusconi. L’uomo rientra nella ristretta cerchia che ha accesso al reparto di terapia intensiva. Nel primo pomeriggio è arrivato anche il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri che ogni giorno si reca al capezzale dell’amico. Continua, intanto, il pellegrinaggio di fan al San Raffaele, questa mattina è comparso un nuovo striscione sulla cancellata di via Olgettina 60 con la scritta “Forza Silvio”.





Esponenti di Forza Italia confermano i miglioramenti

"I medici sono molto soddisfatti di come Berlusconi risponde alle cure, attendiamo i prossimi giorni con la dovuta cautela, ma c'è un certo ottimismo". Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Le parole del professor Zangrillo sulla efficacia delle terapie ci rincuorano. Non ho mai visto Silvio Berlusconi fare un passo di lato rispetto al proprio impegno per il Paese e sono certo che non accadrà neppure quando sarà finalmente dimesso dall'ospedale. Berlusconi tornerà come prima ad occuparsi della vita dell'Italia , nell'interesse di tutti . Forza Italia ha un solo leader, un unico punto di riferimento, che è e non può che essere Berlusconi. Noi siamo con e per il nostro Presidente". E' quanto ha dichiarato a Sky Tg24 il senatore di Forza Italia e viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.