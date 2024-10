Sinner in finale, il cinese Bu battuto in due set, il trofeo di Pechino è un nuovo scontro con Alcaraz Photo Credit: AGENZIA FOTOGRAMMA,IT





La finale dell’ Atp 500 di Pechino sarà tra Carlos Alcaraz e Jannick Sinner. IL nostro tennista, numero uno al mondo ha battuto in dure set, 6-3; 7-6 il cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking. Sinner ha condotto la partita, con un servizio solido e la solita concentrazione negli scambI. l'italiano ha prevalso nel secodo set dopo aver fallito tre palle break. Per Sinner è la settima finale dell'anno, raggiunta nel torneo che lo vide vincitore l'anno passato. precedenza Carlos Alcaraz numero 3 del mondo e seconda testa di serie, ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 5 Atp e 3 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 26 minuti.