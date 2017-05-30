Siracusa, tredicenne scompare e viene ritrovata a Paternò

Marika dopo l'allenamento in piscina ha salutato gli amici e ha spento il cellulare

Ore di apprensione a Siracusa per la tredicenne Marika scomparsa dopo l'allenamento in piscina di nuoto sincronizzato poi ritrovata dalla polizia a Paternò nel catanese. "Avevo nostalgia di loro", così Marika ha motivato agli investigatori la sua 'fuga'. La ragazzina è andata a Paternò dai genitori biologici, con i quali vive un fratellino più piccolo. La ragazzina è stata adottata da 4 anni da una famiglia di Siracusa. Marika frequenta l'ultimo anno della scuola media inferiore di un istituto comprensivo siracusano. Il procuratore Francesco Paolo Giordano aveva dichiarato: "L'ipotesi più accreditata è quella dell'allontanamento volontario"

