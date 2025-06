Nella tragedia di Villa Phamphili ancora una volta decisiva la trasmissione televisiva “Chi l'ha visto?” La donna trovata morta a Roma ha finalmente un nome. Si chiamava Anastasia Trofimova e non aveva ancora trenta anni. La procura di Roma ha chiarito che si tratta della figlia della donna che ha contattato il programma nelle scorse ore. "È mia figlia, si chiama Anastasia. Era andata a Malta per studiare inglese", ha spiegato la donna. Era nata a Omsk, nella Federazione Russa, il 21 settembre del 1996. Ora non resta altro che comparare le impronte della vittima con quelle riportate sul passaporto per avere la certezza dell'identificazione.

La mamma l'ha sentita l'ultima volta in videochiamata il 27 maggio. C'era anche l'uomo, che le diceva di essere una brava persona e di voler mettere su famiglia. In una mail del 2 giugno la ragazza ha comunicato alla madre di avere dei problemi con il suo compagno ma che stavano cercando di risolverli. "Dov'è ora quest'uomo?", ha chiesto la mamma a "Chi l'ha visto?", visibilmente scossa. Alla donna erano arrivate le foto di lui con la bimba in braccio. Le ha mostrate al programma e ha anche fornito un dettaglio della figlia: il piede con il tatuaggio che corrisponde esattamente a quello mostrato dalla polizia.