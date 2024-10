Six Kings Slam: Sinner spazza via Medvedev e vola in semifinale. Domani il match contro Djokovic Photo Credit: agenziafotogramma.it

E’ stata una partita senza storia quella tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, il tennista italiano ha concluso il match in 1 ora e 8 minuti, vincendo in 2 set. 6-0, 6-3 il punteggio finale. Una qualità e una precisione incredibile messe in campo da Jannik che non hanno lasciato scampo al tennista russo, il quale ha commesso anche tanti errori. Domani Sinner affronterà Djokovic in semifinale dopo averlo battuto qualche giorno fa nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Un torneo quello di Ryad che passerà alla storia come il torneo di tennis con il montepremi più alto di sempre. Ciascun giocatore incasserà 1,5 milioni di dollari solo per la partecipazione mentre al vincitore andranno 6 milioni di dollari, quasi il doppio dei 3,6 milioni di dollari incassati dal campione degli US Open.





SINNER: "POSSO ANCORA MIGLIORARE"

"Arrivare al numero 1 è stato un momento speciale. Ho lavorato e sto lavorando duro, è il risultato di tanti anni di lavoro. Anche la fine della scorsa stagione, la vittoria in Coppa Davis, è stata speciale e poi vincere l'Australian Open mi ha dato molta fiducia ma la cosa importante è continuare a migliorare". Jannik Sinner ha commentato così la vittoria su Daniil Medvedev nella prima partita del Six Kings Slam. "E' stata una partita incredibile considerato che sono arrivato un paio di giorni fa - ha aggiunto l'italiano -. Ero curioso di venire qui, è un posto speciale. E' la mia prima volta a Riad, ho avuto modo di vederla ancora poco. Ma la gente è molto carina, ci è stata vicina".