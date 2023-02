La sciatrice bergamasca è intervenuta in diretta su RTL 102.5 a "Hello week end" subito dopo la vittoria a Crans Montana: "Riparto sempre da quello che ho dentro" ha dichiarato Sofia

DOPPIETTA ITALIANA IN DISCESA

Sofia Goggia trionfa a Crans Montana, vittoria in discesa libera, davanti a Federica Brignone per una bellissima doppietta italiana. La sciatrice bergamasca interviene in diretta a RTL 102.5 commentando l'ultima vittoria. "Non ho la ricetta per tutti, conosco me stessa e so dirti cosa serve a me: riparto da quello che ho dentro e da cosa voglio", dice Sofia Goggia.

"Sono sempre stata una bambina molto volitiva sin da subito, ho perseguito il cammino con molte difficoltà e con tenacia", continua Sofia. E sulla gara di oggi aggiunge: "Non ho vissuto bene il pre-gara. Le condizioni sono state sempre molto particolari con un manto nevoso poco compatto. Oggi una pista più compatta, io avevo fatto 5 curve cadendo nelle reti. Ma ho studiato con gli allenatori ed ho cercato di sciare al meglio delle mie possibilità oggi fidandomi delle linee date dagli allenatori", continua.





"DOMANI VOLO PER LA NORVEGIA"

Nemmeno il tempo di festeggiare la ventiduesima vittoria in coppa del mondo, che è già tempo di pensare alla prossima gara e ripartire: "Siamo partiti mercoledì scorso per stare fuori un mese intero. Domani volo per la Norvegia. Sono appena arrivata in hotel e si riparte", conclude la Goggia.