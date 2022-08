Sofia Goggia a RTL 102.5: “In valigia non posso fare a meno della mia moka"

Sofia Goggia saluta gli ascoltatori in diretta in radiovisione su RTL 102.5. E’ pronta per una nuova avventura sportiva in Argentina.





“Dopo tre anni torno a sciare e lo faccio in Argentina, una trasferta che amo particolarmente”, dice la Goggia a La Famiglia giù al nord con Sara Calogiuri, Massimo Galanto, Jennifer Pressman e Mario Vai. “La preparazione l’ho fatta questa estate e adesso andiamo a fare un mese di sci. D’estate tanto lavoro per tenere botta durante l’inverno”, continua Sofia.





Sport, allenamento e sacrifici. Anche a tavola. “Sono una grande amante dei vini e nella mia dieta c’è un bicchiere di vino”, racconta ancora in radiovisione la campionessa di sci vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali.





Un lungo mese all’estero per la Goggia. Ma cosa avrà deciso di portare con sè? “Il cibo che manca agli italiani all’estero, oltre alla pasta, è il parmigiano. Però vi svelo che in valigia metto la mia moka. Buona fine estate a tutti, cerchiamo di prepararci al meglio per farci gioire durante l’inverno”, conclude in diretta.