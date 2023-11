Sold out per Annalisa al forum di Milano, grande successo per il concerto Photo Credit: agenziafotogramma.it

E' stato un grande successo il concerto di Annalisa al Forum di Milano, davanti ad un pubblico entusiasta che ha assistito allo show della cantante di Savona che ha proposto il meglio della sua carriera. Il concerto è iniziato con un ingresso stratosferico dell'artista. Poi il via alle danze con intro spettacolare. Annalisa, con maschera e vestito rosso si è calata dal cielo e sospesa a mezz'aria ha intonato la prima canzone: "Euforia", con il pubblico già in deliro. Poi "La crisi a Sanit-Tropez" "Se avessi un cuore", brani che hanno ulteriormente scaldato i pubblico del Forum.





L'Emozione

"Io pensavo di commuovermi alla fine, ma è un po' difficile stasera" ha detto Annalisa dal palco, "dopo tanto aspettare questa sera il momento è arrivato, abbiamo avuto pazienza e siamo quei, non potete sapere la gioia che provo, godetevi tutto" ha continuato, prima di riprende a cantare. Quindi lo show è proseguito con "Alice e il Blu", "Un Domani", poi il medley tra Amsterdam e Tsunami. Partita dalla scuola di Amici, la cantante savonese oggi celebra il suo trionfo al Forum di Assago con tutte le sue più belle canzoni. Come "Bonsai", "Direzione vita", "Movimento lento", "Aria" "Bye bye" , "Rosso Corallo" e Mon Amour".





Il rapporto con il suo pubblico

"Voglio dirvi che per me è una emozione enorme vedervi qui oggi, perché questo show è un po' ripercorrer tante tappe, tante cose che abbiamo vissuto negli anni insieme", ha detto in una pausa dal palco Annalisa, continuando: " Ci sono le canzoni come Mon Amour e sentirvi cantare questa canzone impazzisco" ha concluso, prima di riprendere il concerto con il Medley che ha segnato l'inizio della sua carriera: Diamante lei e luce lui, una finestra tra le stelle e senza riserva, poi "avocado toast". e di nuovo un medley dei suoi successi con Vento sulla luna e "Walking on the moon" dei Police, quindi dopo il terzo cambio abito e la presentazione della band ecco "Nuda", "Gommapiuma", "Bollicine" e ancora un medley con Tropicana e Discoparadise. L'ingresso del pianoforte prima di "Il mondo prima di te" e "Dieci"





Una grande festa

La festa per Annalisa e il suo concerto sold out al Forum di Assago a Milano è proseguito con "Eva+Eva", "ti dico solo", "Stella" e "Ragazza sola" prima dei ringraziamenti alla band, ai ballerini, al pubblico e del gran finale con i bis, dove ha proposto "Purple rain" di Prince, "Bellissima" e "Indaco violento". Poi è calato il sipario.