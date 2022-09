Sophie and the Giants a RTL 102.5: "Il mio show a Milano sarà una sorta di battesimo con il pubblico italiano. L'Eurovision? L'esperienza migliore della mia vita"

È difficile avere il titolo di “disco queen”? “Oh, wow. Beh. Me lo merito”, ha risposto Sophie and the Giants. Come ti trovi in Italia? “Adoro tutto dell’Italia. Sono qui per la Milano fashion week. Non sono mai stata un’amante della moda, ma adesso è molto interessante per me. Con la mia musica adesso mi sento parte di ciò, ora ho il mio stile”, ha racconto Sophie and the Giants. “Ascolto la musica italiana, la radio. C’è della musica italiana che mi piace. Ho provato ad imparare l’italiano, ma sono molto lenta nel farlo”.

Cosa possiamo aspettarci dalla tua musica futura? “Sicuramente molto divertimento. Ho scritto tanto durante quest’anno e sono molto felice di farlo e di ascoltare la mia buona musica”, ha raccontato l’artista.

EUROVISION

Il singolo “Golden Nights” è sul palco dell’Eurovision con Dardust. “È stata la migliore esperienza della mia vita. Terrificante a tratti, c’era molto fuoco, acqua e tante persone. Lo guardo fin da bambina”, ha raccontato Sophie and the Giants.

SOPHIE AND THE GIANTS A MILANO

“Non so ancora come sarà il pubblico italiano, non ho fatto molte performance qui a causa del lockdown”, ha raccontato la cantante. “Sono stata qui per il Power Hits Estate di RTL 102.5, ma sarebbe davvero emozionante. È una sorta di battesimo questo show, quindi sarà una sorta di prima volta per testare il pubblico italiano”.